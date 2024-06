Según se desprende del informe de la Oficina de Género del Poder Judicial de Salta de solo los últimos siete años, el Registro Provincial de Femicidios, Muertes Violentas y Muertes Dudosas de Mujeres 2017-2023 reveló 117 casos, de los cuales 101 se judicializaron, mientras que 16 no llegaron a esa instancia.

Andrea Sztychmasjter

La Ley de Emergencia Pública en materia Social por la Violencia de Género en Salta fue sancionada en 2014 por el gobierno provincial cuando la provincia era sede del Encuentro Nacional de Mujeres, y desde entonces viene siendo prorrogada.

En ese año además se produjo el tremendo femicidio de la docente rural Evelia Murillo. Su caso se convirtió en bandera de los feminismos salteños y su incansable labor como maestra la llevó a levantar bien alto los valores de una docente que dio su vida por defender a sus estudiantes.

Tres años después la Oficina de Género del Poder Judicial de Salta, empezó a partir de informes y noticias difundidas en medios de comunicación a realizar un registro de los casos de femicidios y el estado de las causas. 7 años después difunde por primera vez un informe al respecto.

Según lo publicado recientemente la Oficina de Género del Poder Judicial de Salta desde 2017 a 2023 se registraron 68 femicidios, 25 muertes violentas mujeres, entre ellas una mujer trans; 23 muertes dudosas y 1 instigación al suicidio. Además, señalan que los 117 casos registrados desde 2017, 101 son casos judicializados y 16 no.

Voces sobre la Emergencia

Irene Cari, del Foro de Mujeres, fue seleccionada por las organizaciones sociales para cubrir el cargo de Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM), pero sigue sin poder asumir. Sobre los 10 años de la Emergencia señaló: “La violencia en nuestra provincia se sigue llevando la vida y salud de las mujeres, la ley 26485 quedó en algún lugar del estado inerte y en total invisibilización como por ejemplo la estrecha articulación con los movimientos de mujeres organizadas. En el OVCM no estamos presentes para producir datos e información sobre las condiciones en qué se encuentran las mujeres y niñas que atraviesan distintas o múltiples violencias”.

En tanto que, desde el Polo Obrero, Gabriela Jorge junto a Violeta Gil reseñaron en un comunicado un análisis al respecto de este Ni una Menos: “El gobierno pretende disimular la guerra social, de clases, con un supuesto combate a la ideología de género. Su pretensión es desvalorizar la fuerza de trabajo femenina y liquidar nuestra independencia personal, es derrotar a las mujeres para someterlas de pleno a la dominación en el hogar y de las patronales y, con ello, restarle fuerzas a la clase obrera”.

El informe

Según datos del informe de la Oficina de Género del Poder Judicial de Salta de los últimos siete años, basado en el registro de medios de comunicación, en el último año, es decir 2023, se registraron 13 femicidios en Salta, el doble del año anterior. Este número es similar a los indicadores del 2021 donde también se registraron 12 casos.

El informe señala además que el Registro Provincial de Femicidios, también contempla Muertes Violentas y Dudosas de Mujeres de Salta e incluye como femicidios directos casos no judicializados que encuadran en esa definición, causas judiciales que tramitan con imputación por homicidio en los términos del art. 80 inciso 1o (cuando se matare a la cónyuge, ex cónyuge, persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia) y/o inciso 11 del Código Penal (cuando un hombre matare a una mujer y mediare violencia de género) y/o inciso 4o (cuando un hombre matare a una mujer por odio de género, orientación sexual, identidad o expresión de género), y las causas con condena firme bajo esas calificaciones legales.

Según el cuadro compartido en el Informe se señala que de los 117 casos registrados desde 2017, 101 son casos judicializados y 16 no. 68 fueron contemplados por la justicia salteña como femicidios, 25 como muertes violentas, 1 como instigación al suicidio, y 23 muertes dudosas. Asimismo, 8 casos se encuentran en “Extinción de la acción por muerte del imputado, sin causa judicial”, 27 en etapa de investigación, 2 en etapa de juicio, 2 en el Tribunal de Impugnación, 3 en la Corte Suprema de justicia, según indican un total de 34 causas en trámite, 1 remitida a la justicia federal, y 2 “denegado ref”.

En relación a muertes violentas, el 2023 fue el año con números más alto de los últimos siete años en la provincia de Salta. Las muertes dudosas tuvieron un incremento del 1600% en el último año, con 16 casos. Siendo el 2020 el de mayor casos-. Por último, según el informe en la provincia de Salta se registró un solo caso de instigación al suicidio, fue en el 2022.