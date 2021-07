Increíble excusa del diputado sobre unos audios viralizados.

Desde temprano que circulan audios en los que se escucha la voz del diputado Carlos Zapata hablando pestes de Martín Grande.

Lo más interesante es cuando el legislador dice que Grande puso a Dante Apaza como testaferro/dueño de Fm Profesional, porque él, al ser diputado nacional, no podía recibir plata de propaganda oficial y durante el macrismo, el diputado macrista recibió una torta de plata por propaganda.

“Dante Apaza es trucho, es para que esté fuera de la ley 25188, la ley Nacional de Ética Pública, que dice que un funcionario no puede ser contratado por el Estado”, dice Zapata en ese audio.

Hasta hay un estimativo de cuánto ganaba Grande con esta maniobra: “un palito” (un millón de pesos).

CUARTO PODER llamó a Zapata para que el legislador confirme o desmienta la veracidad de los audios. Para sorpresa de estos periodistas, confirmó que es su voz la que se escucha; pero argumentó que le habían pinchado el teléfono, y que él lo sabía y que por eso “mandó pescado podrido”.

Sin embargo, es claro que los audios no son grabaciones telefónicas, sino una conversación, donde Zapata se va de boca.

“Está claro que me intervinieron el teléfono, normalmente cuando me intervienen el teléfono yo mando pescado podrido, como con Martín Grande todo está bien, de diez, logramos conformar un frente, evitando el ingreso de Sáenz, ese audio no tiene importancia, es una opereta oficialista de las tantas que hay, nosotros estamos más unidos que nunca vamos a trabajar en la nacional juntos, para obtener el mejor resultado, seguramente la vamos a ganar, no tengo otra cosa para decirle”, fue su respuesta.

Una lástima, porque la sociedad realmente necesita saber si lo que dice en el audio es verdad. Porque Grande, como la mayoría de los macristas, se vende como el reservorio moral de la República y (bla, bla, bla) pero está claro que solo busca hacer plata, con maniobras sucias.