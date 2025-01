Ya se puede gestionar el Pase Estudiantil: mira los requisitos

Se informa a los estudiantes ingresantes de la UNSA y la UCASAL que la empresa SAETA ha dispuesto el procedimiento para gestionar el Pase Libre Estudiantil.

SAETA informa a los estudiantes ingresantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL) sobre el procedimiento para gestionar su Pase Libre Estudiantil. Este beneficio permitirá a los alumnos utilizar el transporte público de manera gratuita durante sus estudios, facilitando su acceso a los cursos introductorios de sus respectivas carreras.

Para los estudiantes ingresantes de la UNSA, el primer paso es verificar su inclusión en el Padrón Estudiantil de SAETA. Este padrón se puede consultar a través del sitio web oficial de la empresa, www.saetasalta.com.ar. Por su parte, los ingresantes a la UCASAL deben verificar su inclusión en el padrón correspondiente a través del sitio web de la universidad.

Debido al cambio de nivel educativo, los estudiantes ingresantes a ambas universidades deberán realizar el trámite de solicitud del Pase Libre de manera presencial. Para ello, es necesario solicitar previamente un turno online, especificando el tipo de trámite como «UNIVERSITARIO». Al momento de realizar el trámite presencial, los estudiantes deberán presentar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su tarjeta SAETA anterior, si la poseen. En caso de pérdida, extravío, foto desactualizada o mal estado de la tarjeta, se podrá solicitar un duplicado en el mismo momento del trámite.

La Resolución 13/24 de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) establece ciertas restricciones para la obtención del Pase Libre para quienes inician una nueva carrera. Estas restricciones incluyen: no haber sido alumno regular universitario en el año anterior; no haber recibido el Pase Libre como alumno ingresante en los dos últimos años consecutivos; o haber recibido el beneficio tres veces de forma alternada en los últimos cinco años. Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos no podrán acceder al beneficio del Pase Libre. Se recomienda a los estudiantes ingresantes a la UNSA y UCASAL que consulten los requisitos y realicen el trámite con la documentación requerida para evitar inconvenientes.

También la empresa informa a los estudiantes regulares de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) sobre el proceso de renovación del Pase Libre estudiantil para el ciclo lectivo 2025, para el cual es necesario la aprobación de al menos dos materias durante el período comprendido entre el 31 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2025. Para realizar la renovación, los estudiantes deben enviar un correo electrónico a la dirección unsaregulares@saetasa.com.ar.

Este año el trámite se realiza completamente de forma digital, eliminando la necesidad de concurrir personalmente a las oficinas de SAETA. La documentación requerida para la solicitud incluye una fotografía nítida del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el estado curricular del estudiante, descargado en formato PDF desde el Sistema Siu Guaraní. Es fundamental que el estado curricular muestre claramente las materias aprobadas dentro del período establecido, y se debe evitar enviar la historia académica completa.

Una vez recibida la solicitud, el equipo de SAETA procederá a verificar la información suministrada para asegurar su veracidad y validez. Tras la confirmación de los datos, se informará al estudiante la fecha en que su Pase Libre quedará habilitado. La activación del beneficio se realizará a través de las terminales de autogestión de SAETA, sin necesidad de solicitar turnos ni esperar en largas filas.

SAETA recomienda a todos los estudiantes regulares que cumplan con los requisitos iniciar el trámite de renovación lo antes posible para agilizar el proceso y asegurar el acceso oportuno al beneficio del Pase Libre durante el próximo año académico. Se solicita a los estudiantes que revisen cuidadosamente la información proporcionada para evitar demoras o inconvenientes en la renovación de su pase.