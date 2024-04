El intendente de Rosario de Lerma Sergio Ramos persiste en perpetrar barbaridades administrativas aprovechando la libertad pre paga y “chinea” a la vista de todos , por ahora con tímidas denuncias públicas a través de redes sociales. El “Topo” ostenta un récord provincial de 81 causas penales, y sin fueros sino que es el emblema de la corrupción e impunidad de los años 90 al que en cualquier momento le voltéa la puerta , la yuta.

La plataforma Google responde a la pregunta sobre qué hace un topo , de la siguiente manera: Conocidos por su habilidad para hacer túneles los topos son depredadores diminutos que crean elaboradas redes de túneles y caminos a través de la hojarasca, la vegetación y el suelo. Al llevar una vida bajo la tierra los ojos de los topos son pequeños y es carente de oídos externos que podrían llenarse de suciedad. Ninguna definición resulta más fehaciente para definir a Sergio Omar Ramos, alias el Topo quien volvió a Rosario de Lerma a retomar la función de intendente que ejerció durante 20 años luego de un impass en la cárcel y en un paso enjuagado por el senado provincial.

Omar Ramos volvió en Diciembre próximo pasado como opción electoral a Rosario de Lerma con una exigua cantidad de votos tras la nula gestión de empresario naftero, Enrique Martínez , quien ni siquiera pernoctaba en el municipio que dirigía al igual que su par del mismo departamento , Carlos Folloni. El “Topo” retornó con un esquema de gobierno esperanzador y un original equipo de colaboradores aunque la primera medida oficial fue desaparecerlos subrepticiamente de a uno sin que se supiera más sobre sus paraderos. La decepción por la incipiente gestión llegó inmediatamente tras la asunción cuando el astuto mandatario evitó completar los cuadros de cargos municipales durante los meses de Enero y Febrero para ahorrarse 2 meses de sueldo de la administración municipal con lo que. lógicamente, no pudo funcionar. De paso se ganó el resentimiento de quienes trabajaron, por canje de empleo, para su campaña. Apenas con tareas de desmalezado los rosarinos comenzaron a notar que Ramos , al igual que su antecesor , no solo no pernoctaba en el municipio sino que aludía a cuestiones mágicas y de rumores inverosímiles cada vez que se le lo interpelaba por respuestas y legítimos reclamos. Tampoco fue participado por el Grand Bourg a la Noche de los Intendentes que se realizó recientemente en la ciudad de Córdoba donde Gustavo Saénz se lució con los frescos intendentes de Tartagal, Franco Hernández Berni; Baltasar Lara Gross de Orán, Emiliano Durad de Capital y Rita Guevara, por el cupo femenino, representado a la localidad de Cafayate. Ramos, participa escasamente en las reuniones del Foro de Intendentes donde se muestra acechante por la presidencia de la entidad (¿) aunque con una actitud medio extraviada lo que lo convierte en un ser cada vez más extraño, condición que no lo acerca a la mesa chica política en ningún término. Hay quienes sostienen que atraviesa alguna condición virósica que lo descoloca del tiempo y el espacio mientras otros allegados asignan sus procederes insidiosos a gajes propios de edad avanzada. Los hay que se atreven a afirmar que tal cuadro de enajenación obedece a la práctica de una nueva filosofía de espiritualidad incompleta para lo que paga fortunas por participar de talleres de carencias que oferta la coach, Carolina Wilches. La desesperación de algunas agentes de la municipalidad de Lerma llevó a que solicitaran a la senadora por el Departamento, Leonor Minetti, atenta a su cercanía con el intendente que interceda ante situaciones de injusticia y arbitrariedad a lo que se defendió “que ella no tiene nada que ver con eso y solo dispone de su sueldo como senadora.

En tanto Ramos exacerba sus prácticas violentas: las agentes municipales se quejan por moobing laboral de la actual gestión, quien destrata sin miramientos a sus funcionarias en cuyo esquema de gobierno, cabe destacar, no existe un solo hombre en puesto expectante. Los incautos seguidores del intendente que trabajaron en su campaña electoral son engañados en su buena fe ya que promete, a raudales, afectarlos desde el Grand Bourg o “hablar con Tuty Amat“ por ayudas fantasmales que nunca llegan. Si bien el panorama parece demasiado, se agrega la práctica de brujería de las que acusa a sus colaboradores cercanos. ”Contratar brujos y proferir risas siniestras en el Concejo Deliberante“ escribió, textualmente y bastante mal por cierto el hijo de Ramos en la web de su adlater, sobre la Presidenta del Concejo Deliberante , Aurelia Córdoba en ocasión del sahumado durante carnaval por parte de los vecinos.

Asimismo la misoginia que profesa el Intendente no es ningún secreto. El ex senador continúa apareciendo en la Cámara Alta con la compañía de señoritas variadas en constante rotación situación que fue alertada por algunos senadores y que le vale el mote de “latin lover” aunque el gracioso apelativo no supera la gravedad de la actitud de Ramos en relación al sexo opuesto: Si bien el estrafalario intendente se maneja en un Chevrolet Corsa baqueteado sin paragolpes reserva para su troupe de señoritas la movilidad de un flamante auto 0 kilometro cuando no lo hace en una camioneta oficial del Senado.

Este cuadro de descalabro tiene un condimento más que alarmante si no se tratara de un par de gobernantes ya que el tristemente célebre Ramos ni reina ni gobierna: Colocó por omisión o desgano la gestión en otras manos, insensatas y subrepticias pero por sobre todo, sucias.

El Espíritu Santo

La situación legal de Ramos sin duda es un hito en la selectiva impartición de justicia provincial por lo que no es descabellada la inferencia de que la aprobación de pliegos para jueces que pasaron por el senado provincial tienen algo que ver con la negativa de unificar la cantidad de causas penales regadas por los juzgados y su correspondencia directa con la fisonomía de de la Corte de Justicia de Salta. Tras las condenas a prisión efectivas a los jefes comunales, Angelina Lucía Canchi ( isla de Cañas), Manuel Cornejo ( Quijano) y Alfredo Daniel Soto ( Iruya) cuya suma total de casos de peculados y delitos contra la administración pública no totalizan el 10 por ciento de las causas contra Ramos sobrevuela para este último el presagio de que en cualquier momento compartirá una ranchada en su acepción de reunión de presos afines que se juntan para comer o matear.

En este esquema la magia política obró milagros cuando el reconocido abogado del foro local, Darío Palmier aparece contratado por el municipio de Campo Quijano lo cual no solo constituye una falta ética grave sino el delito de prevaricato que se configura cuando una autoridad o servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo /judicial a sabiendas de que dicha resolución es contraria a la ley. Palmier defendió intereses contrapuestos a los del municipio que ahora le da laburo cuando se erigió en defensor del ex intendente , Manuel Cornejo con lo que también la crisis lo alcanzó al letrado como para perder el pudor y exponerse al escarnio público ó estamos en presencia de descarada impunidad formal. Tampoco hay que descartar que el “Topo” Ramos en su timidez por meter la mano en su propio bolsillo haya intercedido con Lino Yonar (ambos de mismo departamento) para pagarle a través de ese municipio los honorarios que se devengan en favor de Darío Palmier quien hace una década se encarga de las apelaciones constantes de Ramos en sede judicial. Difícil va a estar el criterio en la auditoría que realice Palmier, sin soplar ni prevaricar, cuando se dé con las erogaciones mensuales y durante años de dinero que el preso condenado Manuel Cornejo “regalaba” mensualmente tanto a Ramos como a Lino Yonar, actual intendente de Quijano cuando apeas asomaba a la política sin que se sepa en calidad de qué. El desenlace se tuerce al tratar de encastrar la cantidad de piezas sueltas que tienen una sola dirección: Una habilidad sinigual para hacer redes de túneles y caminos a través de la hojarasca (…) , al levar una vida bajo la tierra. Para la castigada Rosario de Lerma es tiempo de zorros rojos, búhos y halcones.