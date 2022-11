Es en la causa en la que aparece como víctima Cristina Kirchner por la supuesta vigilancia realizada en el Instituto Patria y en el departamento de Recoleta.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó investigar al ex presidente Mauricio Macri por encabezar un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno “para lograr objetivos políticos y personales”, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El pedido no lo hizo en cualquier causa: fue en la investigación en la que es víctima Cristina Kirchner por la vigilancia instalada en la sede del Instituto Patria y en su casa de Recoleta. En ese contexto, también pidió enviar a juicio a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otros dos ex funcionarios.

“Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el dictamen fiscal al que accedió este medio.