Tastil: Una apuesta segura para el turismo

Tastil es un pueblo perteneciente al municipio de Campo Quijano en donde las ganas de su comunidad de crecer turísticamente van marcando la necesidad de que el estado apueste a sus grandes tesoros culturales, históricos y humanos.

Es un pueblo de pocos habitantes pero de gran potencial; posee lugares fascinantes como, por ejemplo, el sitio arqueológico prehispánico “Ruinas de Tastil” la ciudad precolombina más grande del país, casi una megalópolis en su apogeo, con alrededor de 18 hectáreas de extensión, que aún guarda secretos a descubrir por quienes dedican parte de su vida a investigar cada detalle. Cuenta también con museos que conservan el arte y vida de las culturas originarias.

Santa Rosa de Tastil se encuentra a 3200 metros sobre el nivel del mar en lo que se conoce como la Quebrada del Toro, y es parte del Chapaq Ñan (Camino principal del Inca), declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014. Además de su rica historia, Tastil es un lugar con mucho potencial turístico, con actividades que van desde el senderismo hasta el astroturismo, gracias a sus cielos nocturnos despejados.

Actualmente se están llevando a cabo iniciativas para promover el turismo sostenible y la preservación de su cultura e identidad, incluyendo mesas de trabajo para abordar temas como la minería y la gestión del territorio. En resumen, es un lugar con una historia rica, un presente vibrante y un futuro prometedor si se invierte en ello.

Qhapaq Ñan

El Qhapaq Ñan, o Camino Principal de lo que fue el Imperio Inca, es lo que se conserva de un red de caminos que conectaban diferentes puntos. Santa Rosa de Tastil se encuentra a lo largo de este importante camino histórico, lo que añade a su significado cultural y arqueológico. Este año el Qhapaq Ñan cumplió 10 años como Patrimonio Mundial de la Humanidad reconocido por la UNESCO y puesto en valor al mismo nivel de Machu Pichu.

Sobre este importante Patrimonio pudimos hablar con Diego Sberna Director del Programa Qhapaq Ñan Patrimonio Mundial! quien durante este tiempo se ha dedicado con mucho compromiso a la conservación y protección del Sistema Andino y comentó la situación del mismo:

“Lo que estamos celebrando es el décimo aniversario del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, que fue declarado hace ya 10 años, vale la redundancia, por la UNESCO y el Centro del Patrimonio Mundial en Doha, Qatar. Ese es el fruto en realidad de todo un trabajo mancomunado entre seis países andinos, desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y también siete provincias acá en Argentina, desde Jujuy hasta Mendoza, pasando entonces por Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza” y agrega “fue un gran trabajo entre todas esas provincias y para que realmente que hoy podamos gestionar integralmente y conservar un bien tan importante como el Qhapaq Ñan

El conflicto

Sobre el problema que desataron las excavaciones de la empresa minera ,”Puna Stone” en la zona y que fue noticia en varios medios comentó Sebastián Sberna “el Patrimonio Mundial en este caso no fue para nada impactado. O sea que la zona un poco de conflicto donde actuó esa empresa queda 5 kilómetros quebrada arriba, con lo cual estamos totalmente fuera del área que se llama núcleo y del sitio del bien cultural Patrimonio Mundial y hasta de su área de amortiguamiento que es como una especie de zona, como tampón, para protegerlo por afuera. Estamos en una especie de zona de influencia donde obviamente viven pobladores que se fueron apropiando de tierras en términos de identidad” y agrega “bueno nosotros hemos actuado con toda la seriedad del caso, intervenimos desde la Subsecretaría de Patrimonio Cultural con la Secretaría de Cultura, se hicieron las denuncias correspondientes, intervenimos con minería, con recursos hídricos, con la Policía Rural, Ambiental y de Protección de Bienes Culturales, con lo cual se labraron todas las actas habidas y por haber, y se pidió la inmediata detención de las maquinarias hasta tanto se resuelva la situación y se presenten los permisos, la totalidad de los permisos pertinentes para llevar adelante este tipo de actividad. Pero bueno, esa gente, esa empresa, para un proyecto de esa magnitud, tiene que también obtener la licencia social de la comunidad, tienen que explicar el proyecto, o sea que queda muchísimo para que se siga desarrollando, en el caso que realmente la comunidad lo quiera. Pero bueno, eso, hemos actuado, por ahora el caso está en las manos de la Fiscalía, la Fiscalía Penal de la zona y estamos esperando que se siga la investigación”

Emprendedores innovadores

En Santa Rosa de Tastil sobran ideas y ganas de innovar sobre esto hablamos con el creador del emprendimiento “Qhapaq Ñan” Hernán Morales propietario de una hostería en Santa Rosa de Tastil ““Estoy acá en Tastil desde el 2022. Compramos con mi señora acá en este lugar. En principio a mí me encantó. Yo siempre hice senderismo y montañismo. Y ya anduve siempre por acá, por los cerros. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de comprar acá, no lo dudé en ningún momento. Así que bueno, compramos y pasó 2022, 2023 y este año 2024 decidimos invertir para poder trabajar, ya que el tema del turismo, hay mucho movimiento” y agrega “ahora hicimos la inversión, remodelación, pintura, techo, hicimos bastantes cositas y ahora es trabajar, trabajar con la comunidad, recibiendo al turista y también tengo un proyecto de un paquete digamos de astroturismo que es lo que estoy impulsionado, soy aficionado pero compramos los equipos y queremos ofrecer ese paquete de astroturismo acá nosotros lo que tenemos no sé, es de la naturaleza tenemos el cielo muy oscuro y lo que nos ofrece el lugar es el cielo oscuro para de noche poder hacer avistamientos ya sea de la Luna, Saturno estrellas galaxias, Vía Láctea, etc. es muy lindo así que va a ser un paquete más que queremos ofrecer acá y bueno, se vienen muchas cosas más también porque hay muchos proyectos con reunión con la comunidad, trabajando en conjunto con ellos y bueno, hacerme conocido y bueno”. Así como el caso de Hernán hay muchos emprendimientos innovadores que buscan crecer en Tastil y en donde la comunidad y las instituciones participan avtivamente

La necesidad de un turismo de todos

El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Campo Quijano, Lic. René Ramos opinó sobre la situación turística y social de Tastil: “bienvenidos a Santa Rosa de Tastil, 3.200 metros sobre el nivel del mar, en esta famosa quebrada del toro que se proyecta al mundo desde este campo turístico que tanto necesita en materia de promoción y difusión. Estamos en la clausura de esta exitosa Semana Mundial del Turismo, la segunda edición, y acá en Santa Rosa está para hacer el cierre el año pasado con unas actividades que organizamos, y este año con el triple de actividades, tuvimos a la mañana y ahora actividades a la mañana, a la tarde, a la noche” y agrega “Entender que esta clausura coincide con los 10 años del Kapaq Ñam. La declaración de la UNESCO de este Patrimonio Mundial de la Humanidad que lo tenemos acá en Santa Rosa de Tastil y que todavía los santeños no descubrimos la importancia que tiene para el campo, no solamente turísticos, sino en la preservación de la cultura y toda su identidad. Bien es la importancia de reflejar todos estos lugares del turismo para Santa que viene siendo una de las principales actividades económicas”. Remarca Ramos que hay que “Entender que debemos preservar, lo primero, preservar, a medida que la misma prensa vamos dando difusión de esta Declaración de Patrimonio de la Humanidad, para que la gente se dé una idea, en el 2014 fue esta declaración, la quebrada de Humahuaca en el 2002. Fíjate, el crecimiento descontrolado que tuvo la quebrada. A partir de hoy, a partir de los 10 años, comenzamos a organizarnos, empezar a armar una planificación, qué es lo que va a pasar en los próximos años. Fíjate, cómo ya descubrimos allí una minera trabajando cerca de esta zona y se logró parar eso. Y ahora viene también la demanda de tierras. Se van a empezar a querer comprar los terrenos. Bueno, los pobladores del lugar son los primeros que deben tomar conciencia de esto. Y eso es el motivo también en el accionar que se ha programado, tres mesas de trabajo para hablar sobre turismo, identidad cultural, preservación y minería. La segunda mesa para empezar a diseñar cuáles son las cláusulas de preservación y manejo de toda la territorialidad de esta zona. y vamos a tener las conclusiones para empezar a llevar adelante”

Algo más que una parada para ir al baño

Una de las quejas que surge analizando la situación turística de Tastil es el hecho de que al lugar le falta más promoción y difusión por parte de las agencias de viaje y empresas de transporte. Hay empresas que solo para en Tastil para que sus clientes vayan al baño y no les dan un tiempo a los pasajeros a apreciar los distinto tesoros que posee Santa Rosa de Tastil, es por eso que este pueblo se puso firma y piensa hasta en un futuro cobro para aquellos que deseen visitar las Ruinas ya que necesitan de un crecimiento económico para ofrecer más servicios y hacer que la gente se quede más tiempo en Tastil e instar a las empresas a que incluyan el lugar en sus paquetes turísticos.