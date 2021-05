Ayer por la mañana se difundieron imágenes y videos de un Ford Mustang colisionado sobre la vereda de la calle Necochea al 100 en la ciudad de Salta, luego de correr picadas ilegales con otro vehículo. El hecho se produjo en la madrugada del miércoles, y como consecuencia de la velocidad en la que se dirigía, provocó numerosos destrozos en el lugar. Una vez que el conductor del Mustang fue identificado, se corroboró que su Licencia Nacional de Conducir estaba radicada en la localidad Tartagal. Ante esta situación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, solicitó a las autoridades correspondientes la suspensión del responsable por conducir de manera temeraria, demostrando el mínimo interés por poner en riesgo su vida y la de otras personas. Deberá ser reevaluado en un examen psicofísico para determinar si es apto para conducir.

“Por donde se la mire a esta situación es incomprensible. No hay excusa para no tomar dimensión de los riesgos que conlleva correr con un vehículo a una velocidad altísima en plena ciudad. Es no tener noción de la posibilidad de sufrir un siniestro vial con resultados mortales o sufrir lesiones graves que repercutan para toda la vida. Peor aún que no tener noción es restarle importancia, y por eso actuamos desde el Estado para sacar de las calles a los conductores violentos que demuestren desprecio por la vida”, señaló el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

Este pedido de suspensión se da en el marco de la disposición 384/2020 de la ANSV, que permite la suspensión provisional de la Licencia Nacional de Conducir de aquellos que manejen de forma temeraria e imprudente poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. Con esto se busca sacar de las calles y las rutas a todos los conductores temerarios que con su irresponsabilidad ponen en peligro la vida propia y de terceros, y para que sean evaluados por las autoridades de cada jurisdicción que determinarán sus aptitudes para volver a conducir un vehículo.

Además, desde la ANSV se encuentra habilitada una línea de WhatsApp para que las y los ciudadanos que sean testigos de picadas clandestinas y/o situaciones de violencia vial, puedan hacer la denuncia grabando el hecho y compartiendo el video al (54–11) 62070590. También pueden enviarlo a las redes sociales del organismo (@InfoSegVial) o por correo electrónico a: comunicacion@seguridadvial.gob.ar