El celeste cree que su opinión sobre el partido es importante. Que espere esa llamada sentado.

El diputado provincial Andrés Suriani todavía se está recuperando de la legalización del aborto. Pero no por eso va a dejar de pensar en cómo seguir currando dentro de la política. Por eso ya opinó sobre la intervención del PRO. “Estamos expectantes de ver cómo trabaja el interventor”, dijo. Acotó. “Hoy más que nunca hay que fortalecer Juntos por el Cambio”.

Entrevistado por Salta4400 dijo que “Juntos por el Cambio es una herramienta importante a la hora de tratar de generar un espacio que proponga libertad, valores, independencia de poderes”. Acotó: “Muy distinto a lo que hoy tenemos en el Gobierno nacional”.

Sobre el interventor, dijo: “Yo no tuve ningún llamado por parte del interventor, me imagino que me llamará en algún momento para pedir opinión. Pero hasta ahora no he recibido ningún llamado”.

Por otra parte, dijo que no ve al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acercándose al kirchnerismo.

“No creo que el gobernador se quiera inmiscuir y creo que va a defender siempre los valores que hasta ahora defendió”, dijo. Y acotó: “Si el gobernador hace pública su adherencia al kirchnerismo, me tendrá a mí siempre apoyando a Salta. Defendiendo los valores de la patria que no son los que defiende el kirchnerismo”.