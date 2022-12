Por Ángel Tolaba

Se trata del principio que atraviesa los contenidos de la educación emocional y el emprendedurismo, los nuevos contenidos, entre otros, que el gobierno quiere para la curricular escolar salteña. Tal principio afecto-meritocrático preside los materiales que el ministerio de educación de Salta envió a los docentes en el reciente Simposio Provincial sobre Educación Secundaria, que inauguró el pasado lunes y martes en el teatro de la Fundación de Salta y en el Colegio Nacional, en la forma de Talleres, con el propósito de bajar la nueva currícula.

Esta reforma curricular nace con vicios de forma, ya que se trata de introducir contenidos que la comunidad educativa, y en especial los docentes, no han considerado ni discutido. Y seguramente para introducirlos deberá sacar otros, ya que en secundaria no hay Jornada Extendida. Algunas fuentes de educación privada dejaban traslucir que Filosofía y Formación Ética y ciudadanía tal vez saldrían o se verían menguadas.

Pese a tratarse no consultarse a los docentes en esta reforma, el gobierno sin embargo, ya contrató y pagó a especialista y a Fundaciones para la introducción de estos contenidos. Dicho sea de paso, fundaciones más pequeñas y locales, como la fundación Siancas, relacionada con el presidente de la comisión de educación, el diputado oficialista Germán Rayé, imparte ya cursos sobre educación emocional (Res. 101/22).

Vamos a las evidencias de los vicios de origen de esta reforma curricular: En una entrevista que se le hiciera a la secretaria general del gremio Sitpesa, la misma reconoció que se trata de una reforma sin consulta a la docencia:

Cervera:

Ni hablar del secretario general de ADP, Fernando Mazzone, para quien directamente esta reforma sobre la docencia y el sistema educativo es una orden, escuchémoslo:

Mzzone:

Una reforma con este vicio de origen en su legitimidad, no puede sino seguir mostrando defectos.

Como decíamos, el pasado lunes y martes el ministerio hizo Simposio Provincial sobre Educación Secundaria y nueva currícula. Ahora bien, llamativamente, no hubo materiales de las Fundaciones o especialistas contratados, sino materiales del año 2017 y 2018, de la pasada gestión Macri.

Recordemos que durante la gestión-Macri se quiso llevar adelante el llamado Plan Maestro, como reforma educativa, así como la secundaria 2030 o la llamada Secundaria del Futuro. En ese entonces se produjo un conjunto de documentos para instrumentarla, pero la no continuidad del macrismo, en apariencia, lo habría dificultado.

Durante 2017 y 2018, materiales como el llamado Moa (Marco de organización de los aprendizajes), el Documento llamado Plan Maestro, el documento llamado Nuestra Escuela, se colgaron en las páginas de los ministerios.

Ya en ese entonces tales documentos mostraban deficiencias teóricas en sus fundamentación y fueron cuestionados por las principales universidades.

Veamos, por ejemplo, la deficiente manera en que se presentaba como “explicación”, en el documento llamado MOA, pág.4, los resultados de las Pruebas Aprender 2016, tan importantes para tener un diagnóstico. La profe Yeni nos lo lee:

Yeni:

Volviendo al simposio de este lunes y martes, varios de los materiales de los talles eran partes de los materiales del año 2017 y 2018, uno se titulaba “Autoestima”, otros directamente eran los documentos enteros del año 2018, como el titulado Nuestra Escuela.

En la cartilla titulada “Autoestima”, en la que se define el concepto de autoestima. Hallamos la siguiente definición, que la profe Yeni nos la lee:

“la autoestima es el optimismo con el que se actúa en la cotidianeidad y los resultados que se obtienen con ello” (p.4 de la cartilla).

Detrás de este planteo, como ya lo demostramos en columnas anteriores sobre las directivas absurdas y capciosas que encubren tautologías, tenemos que, desde la perspectiva de la nueva secundaria que quieren el gobierno de Salta, el joven que no consiga el éxito o los resultados, tendrá siempre como respuesta lo siguiente: “es que aún no te esforzaste lo suficiente”. O, en este caso: “es que aún no fuiste lo suficientemente optimista”.

Para que se vea mejor este tipo de planteo anti-pedagógico, mostramos mejor su estructura si lo formulamos así: “Si eres los suficientemente optimista hasta conseguir el éxito, entonces conseguirás el éxito”. Se trata, como decíamos, de una tautología, táctica típica empleada por el planteo capcioso de la meritrocracia.

Otra cuestión que nos parece lesiva para los fines pedagógicos, es que en varios pasajes de los documentos para el simposio, aparece un principio seleccionista que está totalmente reñido con una pedagogía democrática que debe reconocer y alentar a los estudiantes. El principio democrático que muchos docentes hemos conocido en otras capacitaciones a través de los planteos de Jacques Rancière.

Por el contrario, en el documento llamado Nuestra Escuela, del año 2017, en su pág. 10, hallamos lo siguiente, que nos lo lee la profe Yeni:

“Líneas de trabajo 2017” (macrismo): “La contribución más evidente que el sistema educativo puede hacer al desarrollo del niño consiste en ayudarle a encontrar una parcela en la que sus facultades personales puedan aprovecharse” (Gardner, H, 1943).

Como si la escuela, en lugar de autoexigirse el principio democrática de las posibilidad, que luego habrá que luchárselo a los gobiernos, pero teniendo siempre tal principio como norte, fuera más bien un departamento de RRHH que busca asignar roles específicos. Nos preguntamos cómo se concilia esto con el principio de la inclusión educativa.

Podríamos seguir con el análisis de otros principios y falacias contenidas en los materiales de la reforma de la era Macri, de la cual el gobernador Sáenz y su ministro Cánepa parecen ser cultores tardíos. Pero hay que salirse del análisis textual e ir más allá. Antes de la aprobación de esta nueva currícula dudosa en el norte pobre del país, recordemos que ya está en Jujuy, Corrientes, Misiones, Formosa y Salta, en el año 2020, ya algunos gurú internacionales que vendían la educación emocional, como Arnaldo Canela, la proponía como un proyecto para el continente, escuchémoslo.

Canale:

Por supuesto, en plena línea de los planteos resultadistas, solo que ahora incorporando a la educación emocional como una “panacea” que va más allá, y como aceite para el mismo objetivo resultadista en las escuelas. Sin cuestionarse, sin embargo, por qué las escuelas implosionan.

En la misma línea, el gobernador Saenz, en la inauguración de la sesión de la cámara de diputados en 2021, decía lo siguiente:

Sáenz.

Lo que debemos preguntarnos es por qué los gobiernos no se incluyen como uno de los principales factores que llevan a sentir frustración a nuestros jóvenes en las escuelas. Sin embargo, se colocan al margen a la hora de dar explicaciones, pero no a la hora de ser curriculistas y contratar fundaciones.¿O acaso el senedor por capital y empresario de medios Emiliano Durand no introdujo “educación financiera”? ¿Acaso el ministro de seguridad Abel Cornejo, en acuerdo con el ministro Cánepa, en lugar de comprometerse a designar por establecimiento gabinetes interdisciplinarios, no acaban de firmar para introducir el contenido “mediación”? ¿Y quién sabe cuántos más y qué más?

Para finalizar, nos preguntamos: ¿se trata de un deyavu?:

En los años 90, sólo que con el Banco Mundial en aquel entonces, la oleada de vaciamiento y ajuste iniciada contra los docentes y la comunidad educativa, la seguimos pagando hoy con la pérdida de derechos y con la quiebra de los sistemas educativos. En Salta a Virgilio Choque, de ADP, que apoyó la reforma de JC Romero en los 90, esto le costó el escrache de por vida. Hoy quienes ingresan al Gran Bourg se ufana de acompañar una reforma sin consulta y, en algunos casos, hasta de exigirla, como el secretario de ADP.