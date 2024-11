El concierto tendrá lugar el 16 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Municipal, Avda. Paraguay 1240, con entrada libre y gratuita. Será bajo la dirección de la maestra Inga Iordanishvili.

La Municipalidad de Salta a través de la Agencia de Cultura Activa lleva adelante diferentes propuestas artísticas y actividades recreativas para los salteños y turistas.

En la oportunidad, el sábado 16 de noviembre podrán disfrutar del “Tributo al Rock Nacional” junto a la Fundación Camerata Stradivari. Iniciará a las 21 horas, en Avenida Paraguay 1240, con entrada libre y gratuita.

El Teatro Municipal abrirá su telón para vivir una velada única con un destacado repertorio. Durante el concierto se interpretarán temas icónicos de Charly García, Gustavo Cerati, Los Redonditos de Ricota. Tocarán en vivo 25 músicos y en voz: Mauro Sáenz, Juan Emilio Tolaba, Ignacio Sivila, Matías Cruz y Sabrina Corimayo.

Contará con la dirección de la Maestra Inga Iordanishvili, quien destacó: “los invitamos a escuchar como desde la base académica puede sonar algo tan increíble como el rock argentino, que es único en el mundo”.

“A mí me satisface muchísimo ver el crecimiento de los jóvenes, porque es a costo de muchos esfuerzos, yo los acompaño en el proceso de hacer porque no es fácil. Me pone muy contenta tener tantos artistas salteños, me gustaría darles más espacio todavía”.

Al respecto Ariana Benavidez, Coordinadora de Cultura Activa agregó: “sugerimos a los asistentes del concierto que lleguen por lo menos una hora antes, ya a las 20 horas va a estar a disposición la sala”.