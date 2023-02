Miguel Nanni e Inés Liendo encabezarían la fórmula para la gobernación, mientras que José Gauffín peleará la intendencia. Consideraron «difícil» que la intendenta Bettina Romero se sume al espacio.

Dirigentes y militantes del PRO y la UCR participaron este miércoles del acto oficial de presentación del frente Juntos por el Cambio en Salta. La convocatoria estuvo presidida por Miguel Nanni, quien sería candidato a gobernador, e Inés Liendo, que lo acompañaría como vice. También estuvieron presentes concejales y legisladores de distintos municipios.

El radical cafayateño comenzó su discurso asegurando que “Juntos por el Cambio va a gobernar el país y Salta también”. “Sabemos que con la UCR y el PRO no alcanza, por eso tenemos que añadir fuerzas, pero nos vamos a ocupar de que la suma de hoy, no sea la resta de mañana”.

Más adelante agregó que: «No vamos a renunciar jamás a nuestro desafío, no vamos a bajar los brazos. No me gusta el rumbo que tiene la provincia, y hay una inmensa mayoría que quiere el Cambio en Salta».

Por su parte, Inés Liendo sostuvo: «no estamos acá por nosotros mismos sino por Salta, por los que quieren un cambio y están cansados del oportunismo de este gobierno. Nosotros vamos a dar esa pelea».

Sobre el final, cerró su discurso con una clara alusión a sus ex compañeros olmedistas que abandonaron el frente: “Nosotros lo que decimos lo cumplimos, no cambiamos de valores ni de camiseta. En Juntos por el Cambio, la palabra clave es Cambio. Amontonarse para no hacer nada, no tiene sentido”.