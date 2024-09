Tras el pedido del presidente Javier Milei a las provincias de realizar un ajuste por US$60.000 millones para reducir el gasto total al 25% del PBI en 2025, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, sostuvo que Salta “no tiene más que recortar” y ratificó que la provincia sí tiene equilibrio fiscal, a diferencia de la Nación.

Si bien las exigencias presidenciales, plasmadas en su discurso ofrecido por Milei en el Congreso de la Nación, no cayeron bien a los gobernadores, este lunes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, encabezaron una reunión con los mandatarios de todo el país para aplacar los reclamos.

“La Nación plantea una posición de que quiere lograr el equilibrio y me parece bien. La Nación no tiene equilibrio y Salta si lo tiene. Habla de más recortes y no hay mucho más que recortar. Queremos ver si las obras que se han comprometido las van a terminar”, dijo Dib Ashur a Nuevo Diario.

Entre las obras nacionales que están paralizadas se encuentran las rutas nacionales 9/34, 51, el puente de Vaqueros, la planta depuradora de la zona sur, ciudad judicial de Orán y las escuelas técnicas.

“Que otra cosa más le pueden quitar a la provincia? Nación se retiró de la entrega de remedios oncológicos, de la vivienda, del susbidio al transporte, Incentivo Docente. Solo le queda cumplir con las obras que tienen y a partir de ahí seguimos discutiendo”, aseveró.

Recordó que la provincia elevó a Nación un proyecto de coparticipación de impuestos que se le entregó al presidente Javier Milei y a la vice Victoria Villarruel.

Dib ashur remarcó que Nación debe encargarse de darle la posibilidad al país de crecer. “En el norte argentino el 14% de las rutas están asfaltadas y en el centro el 50%. Los trenes funcionan en el centro y no en el norte. Las salidas internacionales están en el puerto y nosotros no podemos salir por ningún lado. Nosotros queremos duplicar el producto bruto del país, no queremos ser centro dependientes. Nuestra discusión es a largo plazo de desarrollo sin dejar de reclamar lo que es nuestro en este momento con una mirada de una Argentina integrada”, sostuvo, a la vez que aseguró que: “duplicar el producto bruto de Argentina es parte de nuestra mirada”.

Paralelamente, el ministro señaló que el plan salteño se basa en la minería, economía del conocimiento, agroalimentos, nuevas energías y el turismo.

Igualdad de oportunidades

Dib Ashur sostuvo que Salta necesita igualdad de oportunidades y que está en desacuerdo con el presidente Javier Milei cuando afirma que “la obra pública debe ser resuelta por el mercado”.

Ejemplificó que la provincia recientemente concluyó obras de alteo del dique El Limón que abastece de agua a los municipios de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal y Mosconi, Tartagal, y que la mismo no podría ser financiada por el pago de las facturas de agua de usuarios de esos municipios. “Tenemos que pensar que el desarrollo no se da donde hay un negocio, el desarrollo se da porque queremos avanzar en calidad de vida para todos los argentinos”, dijo.

“Queremos igualdad de oportunidades y de recursos, más la posibilidad de discutir lo que es nuestro. No nos quedamos sin reclamar”, sostuvo al recordar que la provincia judicializó la quita del Fondo de Incentivo Docente.