Así lo determinó el COE. Qué actividades sí se van a restringir.

Tras los anuncios emitidos por el Gobierno Nacional, se reunió el Comité Operativo de Emergencia para evaluar la situación epidemiológica: Nación califica la provincia entre los grupos de distritos de mediano riesgo, lo que le permite definir por si misma las restricciones.

Se determinó que están dadas las condiciones en todo el territorio para continuar con la presencialidad en las escuelas.

La secretaria de Gestión Educativa, Roxana Dib, celebró la decisión de continuar con la presencialidad de clases en Salta. «Desde el Ministerio de Educación se continuará recorriendo la Provincia para garantizar el cumplimiento de protocolos y cuidar a los docentes y niños», expresó.

Asimismo, el COE decidió suspender a partir del lunes 19 de abril, los eventos sociales en salones privados, (como casamientos y cumpleaños) y locales reconvertidos a gastronómicos con espectáculos.

En ese sentido, Francisco Aguilar, indicó que «en las reuniones sociales son los lugares donde la gente se relaja y no cumple los protocolos, por lo que se convierte en focos de contagios importantes», expresó.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas advirtió que en el cumplimiento de los protocolos radica la importancia de que las actividades económicas continúen desarrollándose, en equilibrio con la situación sanitaria.

Los participantes coincidieron en la necesidad de que reforzar el cuidado individual es central, para que no contagiarnos y no contagiar al otro.

Hasta el 30 de abril continúa restringido el horario de todas las actividades, sin distinción de rubro, desde las 00 hs. y la circulación desde las 1 a las 6 am.

Cabe recordar que por disposición del DNU Nacional, las reuniones familiares y sociales no pueden superar las 10 personas.

Las diferentes actividades deben cumplir estrictamente los protocolos sanitarios. Aquellos lugares donde se desarrollan actividades tales como deportes, gastronomía y actividades culturales, deben funcionar al 50% de su capacidad.

Además, continúa prohibida la presencia de público en eventos deportivos y recreativos.

Situación Epidemiológica

La responsable del área, Analía Acevedo, informó que, desde el 1 de enero a la fecha, se registraron 8882 casos de coronavirus, y fallecieron 1216 personas desde que comenzó la pandemia.

Indicó que la situación es variable en toda la Provincia por lo que se trabaja de manera focalizada para controlar los casos.