Después de que se confirmara el cuarto caso positivo, el gobernador tomó una medida drástica. “Desde afuera llega gente inescrupulosa que no le importa nada”, dijo.

Tras la confirmación del cuarto caso positivo de coronavirus en Salta, con la llegada de un trabajador golondrina desde Río Negro, el gobernador señaló que no están dadas las garantías de seguridad para continuar con el programa de «regreso a casa» y dijo que cerrarán los límites con otras provincias. “Desde afuera llega gente inescrupulosa que no le importa nada”, expresó molesto.

Repudió enérgicamente la actitud de los dos cosecheros, quienes no respetaron la cuarentena obligatoria y se subieron a un colectivo “escondidos” para volver a Salta. “Podrían haber sido muchos más casos, por la imprudencia e irresponsabilidad de dos delincuentes, o cuatro, o cinco, la justicia lo determinará, que a cualquier precio pretendían volver a su casa”.

Acotó: “Ellos sabían que podían tener el virus, ellos convivieron con otro amigo de ellos que es de Colonia y que se quedó en Río Negro y actualmente está internado, y no respetaron la cuarentena, se subieron a un colectivo escondidos, nadie los controló, dos días de viaje sin barbijo”.

Sáenz también apuntó contra la empresa. “Han adulterado la cantidad de pasajeros, hacia donde iban, quienes venían, y no pudieron controlarlo desde Río Negro hasta Salta, que garantías tenemos si desde afuera llega gente inescrupulosa que no le importa nada, no es volver a su casa a cualquier precio, venían escondidos sin protección en un colectivo con 50 personas”, reclamó.

Dijo, en este marco, que cerrará los límites de la provincia. “No podemos permitir que entren de otros lugares con el virus, nosotros vamos a cuidar a todos y cada uno de los salteños y para eso estoy aquí, vamos a trabajar para el que quiera entrar a Salta no pueda hacerlo hasta que estén dadas las medidas de seguridad”.