El gobernador participa de «la misión comercial e institucional en Washington (Estados Unidos)» junto a gobernadores del Norte Grande.

La misma comenzó oficialmente con un encuentro de trabajo con las principales Think Tanks, donde el gobernador de Salta Gustavo Sáenz y los otros mandatarios del NOA y NEA expusieron sobre “El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con EE.UU.: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica”.

El embajador Jorge Argüello fue el anfitrión de la reunión con la participación de los gobernadores, el ministro del Interior Wado de Pedro y el secretario general del CFI Ignacio Lamothe.

Las Think Tanks participantes fueron Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS.

Tras las palabras de apertura del Embajador y del Ministro del Interior, se proyectó un video institucional del Norte Grande.

El presidente pro tempore y gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora realizó la presentación inicial y posteriormente intervinieron los gobernadores.

En este ámbito, el gobernador Sáenz brindó un panorama de la riqueza salteña en materia de energía, turismo, minería, ganadería, agricultura. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.

“El Norte Grande tiene la oportunidad histórica de mostrarle al mundo sus riquezas y potencialidades”, afirmó en su participación el gobernador Sáenz y puso especial relieve a la ubicación geoestratégica para el desarrollo comercial de Salta ya que está situada en el centro del corredor bioceánico Atlántico-Pacifico, limitando con tres países y seis provincias.