Parrilli denunció cómo la Corte de Justicia de Salta libró a Romero de sus causas.

El senador nacional de Neuquén, Oscar Parrilli, planteó una cuestión de privilegio en contra de su par por Salta, el exgobernador Juan Carlos Romero. Sucedió durante la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación.

«Me calificó de revanchista y vengativo, y que desde 2013 venía aguantando a los militantes K”, expresó el senador de Neuquén al comenzar. y continuó “nosotros tenemos privilegios, tenemos fueros. Los fueros, según la legislación no impiden que las investigaciones avancen”.

“El juez Claudio Bonadío pidió un desafuero y se aprobó en este Senado” recordó el exsecretario general de la Presidencia sobre la figura de Cristina Fernández.

“Romero cometió una falta de respeto a los senadores. Desde el 2014 y 2015 comenzó a ser investigado por enriquecimiento ilícito, y se le imputaban una serie de delitos. Esa causa llevó dos años de investigación, en 2016 lo citaron a indagatoria, como a mí o a usted presidenta (Fernández), 20 veces”, ejemplificó.

Parrilli continuó: “(A Romero) se lo volvió a citar porque no fue. Lo que correspondía era hacerlo concurrir por la fuerza pública de acuerdo a las leyes procesales de Salta, para que ejerza su derecho de defensa pública y que explique”.

“No concurre y en 2016 se le pide el desafuero” pormenorizó el senador neuquino y sobre lo expuesto, agrega: “En Salta, el senador, se amparó en que el Senado no trataba el pedido de desafuero, que era solamente para que vaya a declarar y así ejercer su derecho a defensa” y no se presentó.

Según Parrilli el hecho de que no se haya desaforado a Romero fue porque “obviamente habrá negociado con alguien acá en el Senado para que no sea tratado”.

“Se dedicó a interponer y demorar con distintos recursos, que no vienen al caso, y terminó en el año 2018, justo cuando este Senado autorizó (desafuero mediante) allanarla a Cristina”, relató el legislador.

Parrilli continuó y recordó que en marzo el año 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Salta, anuló la resolución que había pedido el desafuero, los argumentos: había parcialidad en el juez de instrucción, que no se había garantizado el derecho de defensa del imputado Juan Carlos Romero, que había tratados internacionales que establecían el derecho de un juzgado imparcial y el derecho al juez natural.

“Por esa razón se anula el pedido de desafuero” y agregó “como no estaba muy claro si esto invalidaba todo el proceso, un año después tuvo que volver el Tribunal Superior de Salta a aclarar y decir porque anuló la resolución”. “la actitud del senador me parece que ofende a todos porque no nos sometemos a la acción de la Justicia y no sé qué pasará con la investigación, no sé si se retomará o no”, insistió.

El senador de Neuquén finalizó insistiendo en que la actitud “es absolutamente irregular, anormal y que de ninguna manera acredita el prestigio que tenemos que tener los senadores”.