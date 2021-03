#JusticiaPorPaolaTacacho

“¿Entiende porque nos llama la atención que usted Ministra este ahí sentada con un aliado político que demuestra su misoginia con sus acciones más que con sus palabras?”, señalaron familiares de Paola Tacacho.

En un Comunicado Público familiares de Paola Tacacho emitieron su alerta en relación a la Visita de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta a la Provincia de Tucumán.

“Como Familiares y Amigos de Paola Tacacho nos sentimos profundamente interpelados ante la visita de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a la Provincia de Tucumán. Nos consternó más aún saber que el gobernador Juan Manzur firmó Convenios para ‘reforzar el trabajo conjunto para prevenir y abordar las violencias de género’. Llama mucho la atención que quien tuvo la caradurez de firmar para beneficiar con la jubilación al Juez Pisa hace menos de 20 días, ‘AHORA FIRME QUE SE COMPROMETE.

Por si usted Ministra no conoce el femicido de Paola Tacacho, fue asesinada el 30 de octubre del año pasado en plena vía pública por Mauricio parada Parejas, su ex alumno, después de haberlo denunciado 22 veces, de haber concurrido a distintos organismos públicos que hoy aparecen en la página web del ministerio a su cargo como sitios a los que pueden concurrir las víctimas de violencia de género a buscar ayuda (https://www.argentina.gob.ar/…/buscador-de-centros-de…)

Y por si tampoco escucho mencionar al Juez Francisco Pisa, es quien hace exactamente 18 días el Gobernador Juan Manzur le aceptó la renuncia presentada para acogerse a los beneficios de una jubilación privilegiada. Privilegiada en todos los sentidos, no solo por el beneficio económico (que no es un dato menor) sino también porque no consideró que en la legislatura obraban 7 pedidos de juicio político por el mal desempeño de sus deberes de funcionario público al haber sobreseído al femicida en ese entonces acosador de Paola. Este juez sobreseyó al femicida en una de las causas por incumplimiento de la medida judicial (la perimetral) que Paola con tanta insistencia buscaba para sentirse un poco más segura, pero no le importó la opresión que vivía Paola, ni el miedo que sentía al salir a la calle, ni siquiera la escucho cuando decía “temo por mi integridad física” (palabras textuales de Paola), este Juez lo sobreseyó igual, sin actualizar sus antecedentes penales y peor aún para “evitar un dispendio jurisdiccional innecesario” (sobreseimiento del juez Pisa)

¿Ahora entiende porque nos llama la atención que usted Ministra este ahí sentada con un aliado político que demuestra su misoginia con sus acciones más que con sus palabras? ¿o no debería llamarnos la atención dado qué los aliados oficialistas no se miden con la misma vara que lo que no lo son? ¿Qué diferencias hay entre Paola Tacacho, Guadalupe Curual y Úrsula Bahillo? ¿Por qué usted recibió a la mamá de Úrsula sin que ella se lo pida, pero no a Mariela Tacacho quien se lo pidió llenando un formulario web? ¿Por qué realizó usted una denuncia penal para que se investigue a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal de Neuquén por el caso de Guadalupe Curual, pero no accionó de la misma manera en el caso de Paola Tacacho?

Bueno quizás aún no lo sabía (o eso queremos pensar) ahora sí lo sabe y por eso le solicitamos públicamente su intervención y compromiso para empezar a depurar todos estos funcionarios públicos y del Ministerio Público Fiscal de Tucumán que tuvieron en sus manos las 22 denuncias de Paola, como los funcionarios Neuquén (Guadalupe Curual) y de la Provincia de Buenos Aires (Úrsula). Porque solo así será cuando dejemos de tener jueces, fiscales y auxiliares de fiscales que archivan y cajonean las denuncias de nuestras mujeres para ‘evitar un dispendio jurisdiccional innecesario’. Le pedimos ademas un pronunciamiento público sobre los hechos que detallamos y que son también de público conocimiento, ya que de lo contrario su silencio la hará cómplice del gobernador, de los funcionarios públicos y del Ministerio Público Fiscal de Tucumán todos responsables del femicidio de Paola por tener en sus manos las 22 denuncias de Paola. Solo ahí será cuando empecemos a creer en el discurso de una Argentina Unida, una Argentina para todos”.