El Partido Renovador de Salta se encuentra atravesando internas, desde el oficialismo encabezado por Fiore, proponen al intendente de Chicoana Esteban Ivetich junto a la concejal de Capital Susana Pontusi y el diputado provincial Baltazar Lara de Orán.

En el programa de radio Política en Chancletas la presidenta de Pares realizó un repaso por varios temas, internas partidarias, aborto, economía, pandemia, planes sociales, listas sábanas entre otros.

Inició la entrevista indicando que está dejando la presidencia del PaReS: “Yo la ejercí por cuatro años y me estoy yendo porque casualmente no quiero ser de los eternos”, reflexionamos al respecto ¿Fiore pensará que el electorado no recuerda que está en política desde los 21 años? A pasado por varios cargos públicos, como Senadora, Diputada, Concejal, Secretaria y por todos los colores políticos. Nos permitimos dudar sobre su capacidad de alternancia en la función pública y su deseo de no ser eterna en ella.

Con respecto a las internas sostuvo que le resultaban algo positivo porque van motorizando el tema de los partidos políticos “va correr mucha agua bajo el rio de cómo se van a dar las alianzas son conversaciones que recién se están empezando en este momento, distintos partidos, distintos referentes”, dejando abierta la posibilidad a que el PaReS integre algún frente.

Sostuvo además que el espacio electoral es un ámbito propicio para discutir una agenda de trabajo y temas en común que se puedan abordar en conjunto independientemente del lugar al que se pertenezca.

Asimismo la Diputada no perdió la oportunidad para hablar nuevamente sobre su postura personal en contra del aborto utilizándola de manera demagoga pese a que la ley ya está vigente “ese aspecto crítico viene desde mi posicionamiento de temas como el aborto, del cual asumí una postura hace varios años, pero que en un contexto de pandemia donde los negocios cierran la pobreza aumenta donde la aflicción de la gente está en el tema del desempleo de tener que cerrar su emprendimiento, proponer esa agenda me parece que era una suerte de divorcio entre lo que la gente demanda como necesidad y lo que el Estado la da como propuesta”, sostuvo.

“Como alivianamos la carga a los comerciantes”

Dejó entrever una postura en contra de la cuarentena, de las ayudads sociales y los impuestos tributarios a los comerciantes, empezó asegurando que “la pandemia ha sido devastadora, cuando uno empieza a analizar la situación de la Argentina y la situación de otros países frente al mismo escenario, la verdad que nosotros tenemos la cuarentena más larga del mundo, pero fíjate que en la cantidad de muertos en relación a otros no tenemos menos, en ese sentido ha sido devastador”, aseguró.

Continúo diciendo que el “Estado se convierte en un socio de las ganancias pero no de las perdidas, cuando uno analiza las cargas tributarias en este poco tiempo han crecido 16 impuestos o tributos más que tiene que pagar el contribuyente, ahora tenemos que ver como alivianamos la carga de la gente que siempre pone al hombro, el Estado no hace esfuerzo de buscar nuevos contribuyentes y crecer la masa de quienes participan, siempre se va atacar a los mismos”.

Al respecto destacó que le parece “una locura que se pierda la cultura del trabajo”, “uno dice la gente necesita esa ayuda, entonces bárbaro que lo tenga pero que exista la contraprestación y que sea durante un tiempo no toda la vida porque así no hay espalda que aguante, hay que dar un cambio a eso”.

Hay que terminar con los ñoquis y el amiguismo

Los periodistas interpelaron a Fiore manifestando que hay gente que sostiene que recortando el exorbitante salario de los políticos se achicaría el gasto público, ella con evasivas dijo que durante la pandemia habían creado un fondo solidario y que lo que hay que hacer es “demostrar que vale pena la existencia de la política”. En esa línea deslindó culpas en los ciudadanos al sostener que “en la idiosincrasia del argentino siempre estamos buscando antinomias y que así no podemos construir nada serio, siempre buscando el adversario el enemigo”, destacó vagamente que “el ámbito legislativo debe cumplir con el rol que tiene mediante una agenda adecuada a las necesidades de la gente y terminar con los ñoquis y el amiguismo porque eso es lo que molesta y con toda la razón del mundo”.

Así la presidenta del PaReS pretende lavar sus manos y de la política en general indicando que la culpa es de los salteños que no se pueden poner de acuerdo por las dicotomías que los enfrentan, siendo que ella misma sigue fomentando la grieta al referirse a trabajadores “ñoquis”; “no hay que olvidarnos que en el sector público también están los docentes, la policía” nos recordó sutilmente para justificar que el sueldo de los políticos no se tocan.

Finalmente cerró la entrevista hablando de las listas sabanas donde uno vota el nombre de quien va en primer término sin conocer al resto. Con respecto a las paso dijo que estas habilitan un montón de partidos “donde no sabes quién representa quien y nadie va a interna con nadie”.