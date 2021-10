Una mujer denunció al exintendente por sufrir una brutal agresión por impedir que una empresa se instale en el predio de su vivienda. (Mario Molina)

Los hechos de violencia que involucran a funcionarios ocurrieron en la localidad de Pichanal departamento Orán dónde Maira Saban fue víctima de una salvaje agresión por parte del ex Intendente Abram Ralle y su patota.

Saban en entrevista con este medio relató la pesadilla que ella y su familia están pasando en la localidad de Pichanal donde la Justicia no existe manifestó Maira Saban al relatar la odisea que atraviesa por impedir que una Empresa Clandestina sin ninguna habilitación que se dedica al tomate se instale en el Predio del Ferrocarril lugar donde ella y su marido e hijos viven hace más de 30 años .

El Conflicto

Habría ocurrido luego de que la familia Mendieta se opusiera a que la Empresa Tomatera se conectara de forma ilegal a la red de agua que pasa por dentro de su propiedad .Esto quedó en evidencia luego de que Aguas del Norte inspeccione el lugar y decidieran no conectarle el agua a la Tomatera por no contar con la documentación donde acrediten que el inmueble este a su nombre.

El Predio que comprende más de una hectárea es del Ferrocarril y el Señor Alfredo Mendieta vive junto a su esposa Maira Saban y sus hijos hace más de 30 años, el mismo fue cedido en el primer período del ex Intendente Abram Ralle en calidad de cuidador. Esta respuesta negativa por parte de Aguas del Norte para con la Tomatera habría generado malestar en el clan “ Ralle y Compañía “ .

La Municipalidad

Otra vez el Intendente Sebastián Domínguez involucrado en el conflicto. Según Mendieta responsabiliza al Intendente de lo que le pasa a él y su família. Según su denuncia el actual Intendente habría autorizado a la Tomatera instalarse en el Predio. También responsabiliza a Domínguez de la agresión física que sufrió su Hija y Mujer por parte de dirigentes de la municipalidad y la familia Mendoza quienes habrían protagonizado el hecho de violencia que sufrió la Concejal Castillo meses atrás.

Violencia sin fin

Pichanal vuelve a ser noticia por hechos de violencia graves donde la Justicia no actúa. Maira Saban dijo “No solamente me agredieron en mi casa sino que también me pegaron en la comisaría delante de los propios agentes que me estaban tomando declaración, se acercó en ese momento el ex Intendente Ralle con su hijo sin mediar palabras empezó a insultarme y me pegó una trompada en la cara y me dijo te voy a matar. Los policía no le hicieron nada lo dejaron que se retirará de la comisaría cómo si nada pasará. Lo único que me dijeron es lo sentimos Maira pero nosotros no podemos hacer nada no vimos nada. Salí de allí me fui a mi casa y no daba más del dolor me dolía la cara se me hizo un hematoma pero más me duele la impunidad con la que se manejan no existe la Justicia”, manifestó

Repudio

Ante los hechos los vecinos organizaron un multitudinaria marcha para pedir Justicia para reclamar que las Instituciones funcionen, para que se terminé la violencia del Poder Político hacía el ciudadano qué lo único que quiere es vivir dignamente. Por otro lado el municipio de Pichanal no deja de sorprender por los hechos de corrupción, violencia física constante y que los Organismos de control qué deben estar para defender al vecino no están cuándo se lo necesita. Cuantas cosas más tendrán que pasar para que el Intendente tomé cartas en el asunto y empiece a hacer funcionar las instituciones que son las que garantizan la contención ciudadana ante los conflictos. Los carteles pidiendo Paz fueron los que más sobresalieron. “Con esta multitudinaria marcha queremos decirle al Intendente que se ponga a trabajar de verdad por un Pichanal sin violencia cómo lo era antes”, remarcó Saban.

Pobreza es Violencia

Según el INDEC la pobreza alcanza a casi 19 millones de Argentino de los cuál el 87% se encuentra por debajo de la línea de pobreza alcanzando una nueva clase social llamada INDIGENCIA que vino para quedarse por mucho tiempo esto explica el nivel de violencia qué en el ánimo social del común de la gente existe cómo cotidianidad.

La realidad habla por sí sola dónde ya pasamos el 83% de pobreza en Salta. Un 25 % cuenta con un ingreso de 66 mil mensual por lo cual su condición social es considerado pobre mientras que el 15 % está por debajo de la pobreza con sueldos que van de 30 mil a 50 mil son considerados Indigentes y por último el 43% está por debajo de los 30 mil esta se considera la extrema pobreza que es en el caso de Pichanal donde todos los empleados Municipales se encuentran en el 43 % .