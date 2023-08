La legisladora olmedista pegó el portazo del partido de Olmedo y conformará un monobloque en la legislatura llamado Salta Federal. «Mi límite es Milei», dijo.

La integración del olmedismo a La Libertad Avanza y el apoyo a la candidatura de Javier Milei motivó la salida de la dirigente Julieta Perdigón, quien llegó a la legislatura tras la salida de Carlos Zapata. La diputada provincial conformará un bloque unipersonal denominado «Salta Federal».

En diálogo con Radio 10, la legisladora sostuvo: “Hay cosas que no comparto y como mi partido actualmente está integrado a La Libertad Avanza, he decidido abrirme del bloque. No coincido con Milei y con cosas internas que hacen al manejo de Ahora Patria, entonces he decidido conformar un nuevo monobloque”.

Por otro lado, agregó: “Cuando no comparto algo decido muy transparentemente con mi postura, son las formas en las que yo me manejo, tengo convicciones muy firmes. En un montón de cuestiones y por eso decido separarme”.

Finalmente, Perdigón aclaró que “Muchas veces se plantean discursos que no condicen con la realidad. Con lo que uno hace y a partir de eso hay cosas que yo no acepto. Con manejos internos que por ahí no vienen al caso y por eso prefiero tomar otro camino”.