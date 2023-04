Durante su visita a la Universidad Nacional de Salta el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, celebró la creación de los CEUNSa en la provincia y se comprometió a fortalecer la carrera de Medicina.

En el marco de la visita del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, junto al rector de la UNSa, Daniel Hoyos, y autoridades provinciales se hizo entrega de 1500 certificados a estudiantes de Centros de Extensión de la Universidad Nacional de Salta (CEUNSa).

La creación de los CEUNSa resultó una decisión política de la nueva gestión de Rectorado y comenzó a implementarse en la provincia desde el año pasado. Hasta el momento se han realizado 62 talleres que llegan a diferentes barrios de Salta.

El Rector Daniel Hoyos relató cómo se originaron los CEUNSa e hizo hincapié en la importancia del lugar de la Universidad en la sociedad para romper la burbuja en la que tradicionalmente estuvo: “Queríamos ir a los barrios, y hoy son 1500 los estudiantes”.

Durante la jornada de este martes en un emotivo acto del que participaron alumnos y alumnas, vecinas, docentes y autoridades municipales y de la Universidad, el Ministro describió:

“Es un acto excepcional lo que está pasando acá. Reconstruir y que se encuentren los que no siempre se encuentran. Estar mezclados los que no estamos mezclados nunca, los chicos de la primaria y secundaria, sus papas; trabajadores que no se pudieron formar en su momento, eso hace a un país y provincia enormes”, señaló “Es un cambio consciente del sistema universitario. La Universidad empieza a mirar a quienes no siempre miró”.

Fortalecimiento de Medicina en Salta

El Ministro Perczyk se refirió en la ocasión a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Salta: “Vamos a trabajar para fortalecer la carrera de Medicina. La Universidad va a tener el presupuesto para ampliar las vacantes para garantizar que los chicos estudien con las condiciones que tienen que tener. Va a haber el financiamiento que la Universidad nos solicitó para fortalecer la carrera de Medicina”.

Estuvieron presentes junto al Rector de la UNSa, Ing. Daniel Hoyos; el Ministro de Educación de Salta, Dr. Matías Cánepa; los jefes comunales de los departamentos de Capital, Animaná, San Carlos, Cafayate, autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación, legisladores provinciales, autoridades de la Secretaría de Extensión Universitaria y Decanos de diferentes Facultades.

En la actualidad, la Universidad Nacional de Salta tiene en funcionamiento 9 centros de extensión que están distribuidos en Vaqueros, Animaná, San Carlos, Cafayate, El Bordo y Capital. En el caso de la capital salteña, están ubicados en los barrios Unión, Limache, San Benito, Gauchito Gil y Bicentenario.