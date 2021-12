Impulsan la realización de una marcha para el 11/12, en coincidencia con acciones nacionales.

En Salta la reunión fue convocada por el sindicato docente universitario ADIUNSa y se realizó en el Centro Cultural Holver Martinez Borelli de la UNSa. Participaron, además, referentes del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Nuevo MAS, Asociación Coca Gallardo, Agrupación Beatriz Perosio, PTS y Pan y Rosas en el Frente de Izquierda Unidad, Política Obrera, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales en la Mesa de DDHH y del Partido de la Liberación. También estuvo presente en calidad de oyente un integrante del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), del que forma parte la diputada nacional Verónica Caliva. Además, desde Rebelión Popular hicieron llegar su acuerdo en participar de estas instancias de lucha.



Las y los asistentes se manifestaron de acuerdo en coincidir con la convocatoria organizada días atrás en el Parque Lezama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se acordó impulsar la manifestación con las consignas “No al pacto con el FMI y el pago de la deuda”, “Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral” y “Por un plan de lucha nacional”.

Las trayectorias y posiciones políticas de las organizaciones asistentes son muy diversas. No obstante, coincidieron en la gravedad que el pago al FMI y de la deuda externa representa para los sectores populares, por lo que consideraron urgente impulsar la acción más amplia y unitaria contra la decisión del gobierno nacional de Alberto Fernández de pagar la deuda y sus políticas de ajuste. Se rechazó el acuerdo con los acreedores externos (en particular con el FMI), y se desconocieron los endeudamientos tomados por distintos gobiernos, como el enorme crédito tomado del FMI por Macri, que no redundaron en beneficios para la población, sino en fuga de capitales y beneficios para sectores concentrados de la economía.

El sábado 11 de diciembre habrá marchas en todo el país.