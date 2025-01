Con una uña encarnada, el jueves por la tarde salió del penal hacia su casa. Los jueces que le dieron el visto bueno son Martín Martínez y Quinteros.

El 18 de octubre de 2021 Marcos Lautaro Teruel fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una joven de 19 años y otra menor de 13. Desde entonces, el hijo del músico, Mario Teruel, junto a su abogado defensor no tardaron en solicitar beneficios para amenizar el proceso que un condenado debe atravesar purgando la pena.

Los jueces de ejecución Rodolfo Quinteros y Martín Martínez se encargaron de dar el visto bueno para que Lautaro, a raiz de su uña encarnada, pudiera salir de entre las rejas y seguir purgando la pena en su casa. Trascendió que esta vez no cuenta ni con custodia ni con pulsera electrónica.

No es la primera vez que Teruel acusa un problema de salud para salir de Villa Las Rosas. En 2022 estuvo meses internado en una clínica privada –Santa Clara de Asís- por una supuesta afección en un dedo del pie.

En ese momento su abogado, Juan Casabella Dávalos, al ser consultado acerca del problema de su cliente señaló que fue a raíz de contraer un “germen que le ingresó por una lastimadura en el dedo del pie y se le alojó en el hueso, y estaba tomado por la infección”. El letrado contó que algunos médicos que lo habían revisado a Lautaro “ya proponían la amputación del dedo”.

En el 2023, tras un habeas corpus presentado por Casabella Dávalos, el Juzgado de Garantías 1ra Nominación en feria, a cargo del juez Martín Pérez, resolvió otorgar el beneficio pedido por la defensa del condenado, quien desde que la pena se hizo efectiva apeló diversos fallos.

Pérez hizo lugar a un recurso extraordinario federal y le otorgó la prisión domiciliaria a Lautaro Teruel. El hijo del nochero en ese momento siguió purgando su pena en un domicilio particular con una pulsera electrónica, con el consentimiento de que las veces que necesitara sería trasladado a una clínica para tratarse su afección. Al cabo de unas semanas, fue el mismo juez quien decidió revocar el beneficio luego de que una junta médica indicara que podía seguir en la cárcel.

La otra campana

Desde Villa Las Rosas, fuentes consultadas por El Tribuno, indicaron que “hay especialistas para tratar ese tipo de situaciones”. En tal sentido, vuelve a llamar la atención –aunque sea reiterativo- los beneficios que recibe el hijo del nochero, condenado por un aberrante delito como es el abuso sexual agravado contra una joven de 19 y una menor de 13 años.

En su momento, el abogado defensor de una de las víctimas, Sergio Flores Giralt, había manifestado: “Quiero creer que no hay ningún tipo de privilegio. Que, a lo mejor, nosotros no estamos entendiendo. Pero si es por una afección en la uña del pie no sé, me imagino presos yendo a cortarse la uña para que les den domiciliaria, cualquier cosa. Lo lógico sería que el Servicio Penitenciario esté habilitado para atender cosas de este tipo”.

Pasó de estar en el pabellón “F” a vacacionar en su casa

Desde el jueves a las 19.30 Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, uno de los fundadores del grupo folclórico Los Nocheros, se encuentra gozando de los beneficios de una salida a su casa para recuperarse de una dolencia en un pie. En esta oportunidad volvió a salir de la cárcel por cuestiones de salud, pasando de estar en una celda del pabellón F a la comodidad de su casa.

En octubre de hace cuatro años Teruel fue condenado con 12 años de prisión efectiva. Fue juzgado en dos causas distintas. En la primera condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterada en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.

En la segunda -en la que estaba acusado con dos de sus amigos, Rodríguez y Farfán, quienes fueron absueltos por la duda- por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cuando la víctima tenía 19 años.

En caso de seguir por este camino, recibiendo beneficios, a Teruel no le quedará mucho tiempo más en una cárcel. Según los cómputos en uno o dos años más podría comenzar a gozar de libertad transitoria y ese tipo de circunstancias procesales que podrán seguir beneficiando a Marcos Lautaro Teruel.