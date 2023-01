Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, aseguró hoy que Máximo Thomsen les «mintió en la cara» al declarar ayer ante el tribunal que lo juzga junto a otros siete rugbiers.

Después de la declaración de Thomsen, Burlando consideró que la versión de los hechos contuvo “inventos” y “mentiras” y que “se ha hundido él” y “a todos sus compañeros”. “No puede inventar lo que quiere. Lo que él dice no condice con lo que está en los videos. ¿O no vieron los videos o no leyeron la causa? Me parece la peor estrategia que vi”, afirmó.

Ciro Pertossi, uno de los ocho rugbiers sometidos a juicio en los Tribunales de Dolores como acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, pidió esta mañana declarar para aclarar algo sobre un video en el que se lo ve de frente durante el ataque cometido en la puerta del boliche «Le Brique» de Villa Gesell.

«Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes», dijo Pertossi al pararse en la sala de audiencias y con un puntero señalar su imagen en la pantalla donde se reproducía el video.