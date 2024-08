No hay plata: Docentes y Nodocentes paran por 72 horas

En el marco del plan de lucha que viene desarrollando el frente universitario sindical desde inicios de 2024 se convocó a un paro nacional universitario para Docentes, los días 12, 13 y 14 y 12, 20 y 21 para los Nodocentes.

José Veronelli

En diálogo con la Secretaria General de APUNSa, la Licenciada Stella Mimessi Sormani, dió varias confirmaciones respecto a la crisis económica que viene sufriendo el sector universitario en todo el país.

¿Por qué 72 horas?

“Se toma la medida de esta huelga general de 72 horas de los trabajadores de las universidades nacionales que integra el frente universitario sindical, porque se venía trabajando, agotando las instancias de diálogo con el gobierno nacional. Han tenido una serie de situaciones como que no le respondieron las notas, que no le respondieron los llamados, la gestión del gobierno nacional en marzo atienden a una reunión donde no dejaron hablar, directamente el secretario de educación y el subsecretario de política Universitaria alvarez, directamente comunicaron a los Secretarios miembros del frente sindical universitario que ellos no iban a sentarse a negociar salarios”.

El gobierno comunicó los incrementos que el gobierno podía brindar en función de este ajuste que vienen aplicando y de hecho fue cuando “tuvimos el incremento del 4%. A partir de ahí, obviamente el frente sindical rechaza la propuesta, Igualmente ellos sacaron un decreto y nos aplicaron el aumento”, se siguió insistiendo en el medio, tuvimos paros sucesivos de 24 horas y en abril se hizo la Gran Marcha Universitaria a nivel nacional, muy importante porque a esto se sumaba no solo la marcha, también fue en función de la problemática salarial de los trabajadores tanto docentes como los docentes, sino también el financiamiento de la universidad.

“Había toda una complicación porque no incrementaron el presupuesto universitario sobre todo en la partida del funcionamiento el presupuesto universitario tenemos entre un 85 y 90% destinado a salarios y el resto es el funcionamiento: el pago de servicio como luz, gas sostener las becas de estudiantes, sostener el mantenimiento edilicio de la Universidad, de las aulas, de las bibliotecas. Una serie de situaciones que se dieron tanto tanto en el CIN como como en el redes sindicales, hasta que se consigue una promesa donde ellos sobre la base del presupuesto 2022 ofrecían un 70% de aumento”, lo que queda totalmente atrasado por inflación y devaluación en estos dos años.

Se incrementaron las medidas en el plan de lucha, paros, jornadas de visibilización, “hasta que llegamos a fines de mayo, donde en una reunión que asistió el Secretario de Educación Torrendel y El subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez prometieron una mejor oferta y escucharlos”. Cada sector de los trabajadores de las universidades, entre ellos La FATUN, plantearon sus situaciones particulares, de los nodocentes que vienen con una pérdida, similar a la de los docentes. La pérdida en el poder adquisitivo en ese momento era entre 40 y el 50% y no se respetan los acuerdos paritarios firmados con la gestión anterior. De diciembre a ahora los salarios ya perdieron un 60% de su capacidad de compra.

Una línea de tiempo

Los acuerdos paritarios firmados en el 2023 eran muy importantes porque en octubre-noviembre la federación logró un acuerdo paritario para las categorías 6 y 7, que son las de las categorías iniciales para que se incorporara a los recibos de sueldo un índice de garantía que se calculaba con la canasta básica, entonces del básico del categoría 7 se le pagaba una diferencia para que llegase a cubrir la canasta básica que hoy asciende a 800 mil pesos. En cambio, un salario ronda los 600 mil, ese índice se aplicó sólo en noviembre,y una vez que asumió el gobierno de Milei lo cortó y nunca más se pudo recuperar ese índice.

Exigen un plan de incremento salarial que por lo menos cumpla, lo dialogado con Pettovello, los 5 o 6 sindicatos que integran el Frente Universitario, donde dicen “el 6 de junio les damos una respuesta. Entre el último diálogo y el 6 de junio sucedió todo lo que sucedió con Capital Humano, las denuncias y todo lo demás. Por lo tanto Pettovello nunca llegó el 6 de junio ni a la reunión ni a la propuesta.

“No hay chance de acceder a los aumentos solicitados, entonces con esa reunión del 28 de mayo, el 29 y el 30 de mayo nosotros tuvimos un congreso nacional de la FATUN y en ese congreso se mocionó una medida de fuerza 72 horas de paro, en consonancia con los sindicatos como Conadu Histórica. Fedun, Fatun y todos los otros que representan a los docentes, también votaron en un mismo sentido una medida parecida”. Entonces dijeron “ vamos a aplicar la medida después del 6 de junio, en función de lo que la respuesta que nos den desde Nación, pero nunca surgió esa reunión. Llegaron al 10 de junio, intentaron nuevamente y les pidieron 48 horas para darles una respuesta, pasaron las 48 horas y no sucedió nada, en el medio impulsaron un paro el 12 de junio.

Llegaron las vacaciones de julio: “A fines de junio hicimos nuevamente plenario de secretarios generales por zoom, donde se planteó que al tener tan cercanas las vacaciones de julio, que además no coinciden a el nivel nacional, no era operativo ni iba a tener el peso necesario en todas las universidades, entonces se decidió mover la medida para la vuelta, por ejemplo hay este universidades que recién el el 5 de agosto iniciaron sus actividades”.

En una reunión del frente sindical el día viernes 2 de agosto se expusieron posturas para la medida de fuerza, pasaron a un cuarto intermedio para el martes y el 6 de agosto salió la medida de 72 horas de paro, movilización y visibilización. Para ADIUNSA, los días 12, 13 y 14. cada sindicato, cada federación, tenía que determinar sí los tres días de paro o solo un día o dos días, dejaron a libertad de cada uno de los sindicatos.

El paro inamovible será de 48 horas para los días 20 y 21 de agosto, sin asistencia a lso lugares de trabajo, “esto viene marcando el camino a una segunda Marcha Universitaria que está pensada para fines de septiembre y también una marcha a nivel nacional de la FATUN que decide hacer un paro sin asistencia el próximo 12 de agosto.

Los días 13 y 14 serán jornadas de visibilización comentó La Secretaria General, sumando que “estamos dialogando con el compañero Diego Maita, Secretario de ADIUNSa, para ver qué actividad en forma conjunta podemos hacer ambos sindicatos el día miércoles, último día de este plan de lucha.

El futuro de la crisis

Este Frente Sindical está sostenido por Docentes, Nodocentes, La FUA (Federación Universitaria Argentina de Estudiantes) y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que representa a todos los rectores de universidades nacionales.

Las universidades tienen realidades muy distintas, hay universidades como la de “Madres de Plaza de Mayo” que no reciben presupuesto ni siquiera para pagar salarios, “hay compañeros que vienen desde hace 4 meses sin poder cobrar sus salarios” declara Mimessi. “Vos tenés otras universidades como Formosa a la que les están mandando menos plata para funcionamiento, tenés universidades a las que les están mandando menos dinero para salarios.

Las medidas se van a incrementar, cada vez van a ser más duras, “las medidas que se están tomando hasta ahora son dentro de todo leves porque se barajaba en algún momento la posibilidad de no abrir la universidad por estas razones. Tenés otras universidades como la de Jujuy que no tiene un predio donde están todas sus facultades integradas, sino que alquilan muchos edificios para poder funcionar, entonces este gasto de funcionamiento va también para el alquiler de los espacios. Esto obligó a muchas universidades a empezar a negociar y acordar con sus municipios y gobiernos provinciales para que le reduzcan impuestos y tiene que ver con la política de este gobierno de eliminar todo lo que tenga olor a Estado.

Sobre el planteo de que “hay demasiados trabajadores en la UNSa afirma que la estadística desmiente eso, no tenemos una superpoblación de trabajadores Nodocentes, además muchos compañeros se están jubilando, sumado a la informatización de documentos electrónicos necesitamos capacitarnos, necesitamos más personas porque aunque se reduzca la atención al público se van a necesitar más personas en las máquinas respondiendo correos electrónicos, armando legajos electrónicos, etc.

La población estudiantil creció ampliamente y la población docente junto a la planta Nodocente no crecieron proporcionalmente, así como la masa estudiantil no sólo de grado sino también de posgrado. “Se necesita personal administrativo para las carreras de posgrado, pensemos en las seños del jardín, son muy pocas en función de la cantidad de niños que dejan en el jardín. En el comedor universitario donde se limita la elaboración de comida por no tener capacidad de personal para aumentar las raciones, las bibliotecas y digitales que tienes que mantenerlas porque la gente consulta mucho los libros digitales, material digital, también tenés una persona que esté detrás de las computadoras” justificó Mmimessi Sormani.

“No tenemos exceso de personal, por lo menos en esta Universidad y ahora con el ajuste el gobierno puede forzar a reducir el personal de la universidad al mandar menos plata. Sólo del mes de julio llegaron 180,000,000 menos. Hoy en día la universidad lo puede solventar porque tiene recursos propios, pero esos recursos se van achicando cada vez más, el próximo mes te mandan por ejemplo $250,000.000 de pesos menos, nos van asfixiando por ese lado.

¿Qué va a pasar cuando la universidad no tenga más recursos para seguir sosteniendo esta falta de envío de fondos? el rector que va a tener que tomar medidas cómo pagar el 70% del salario, para poder pagarles a todos, porque no alcanza. Hay universidades a las que les está sucediendo, “tenes universidades que han sido intervenidas por el poder ejecutivo y no los puede intervenir porque tienen que tener la aprobación de un congreso. Entonces no creamos que por ser una Universidad Nacional y que nos manejamos en el marco de la autonomía no nos va a pasar, porque puede pasarnos de todo, está demostrado que este gobierno puede hacer lo que se les ocurra” sentenció Mimessi.