Así lo manifestó la concejal Agustina Álvarez Eichele durante la sesión en la que el Concejo Deliberante de Salta aprobó un aumento del 140% los impuestos municipales. El bloque de JxC votó en contra.

Durante la sesión de esta tarde en el Concejo Deliberante en la que dieron tratamiento a la propuesta del Ejecutivo municipal de incrementar la Unidad Tributaria de $83 a $200, la concejal Agustina Alvarez Eichele (JxC), criticó duramente al recientemente asumido intendente Emiliano Durand.

«Recaudar más no implica resolver las necesidades de los salteños, eso quedó de manifiesto en la gestión anterior cuando se estaba tratando la U.T. en diciembre pasado. En ese momento el intendente, Emiliano Durán, dijo que subir los impuestos en crisis «Es el error más grande que puede cometer un Estado» ¿Entonces en ese momento subir los impuestos en crisis era un fundamento para la crítica y ahora la crisis viene a ser una excusa para poder subir los impuestos?”, señaló Álvarez Eichele.

La edil manifestó que “no solamente estamos hablando de un aumento del 140 % inicial, llevando una U.T. de 83 pesos a 200. Además, se va hacer una readecuación, equivalente a la variación acumulada con los índices de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta que la inflación está proyectada, es de entre el 200 o 300%, no solamente vamos a tener un aumento del 140% sino que además se le suma un 200 o 300 más».

La vicepresidenta primera del Concejo informó que la Tasa General de Inmuebles en la categoría 1 A comercial, en la actualidad está pagando $12.450, de realizarse este aumento del 140% inicial, en enero se pasaría a pagar $34.200 y si la inflación de 2024 se ubica entre el 200 y el 300%, en diciembre del próximo año pagará entre $122. 000 y $225.000 de impuestos, solamente en la Tasa General de Inmuebles. El sector Residencial categoría 1B Residencial ahora se están pagando $ 6.225, en el enero pagará 15,000 y en diciembre del 2024, entre 60.000 a 120.000 pesos.

Alvarez Eichele prosiguió: «Con los impuestos no se come, tampoco se viste una persona, tampoco paga sus remedios, la nafta aumentó. En el mes de enero el boleto de colectivo de 110 pasa a 500 $, ¿Cómo hace una persona cuando su salario no aumenta de manera proporcional a la inflación? ¿Cómo hace para pagar las cuestiones esenciales para poder sobrevivir y además pagar los impuestos?».

«No estamos hablando de una actualización, estamos hablando de un impuestazo, la situación del municipio es muy mala pero no pueden pagar los ciudadanos los errores de gestiones anteriores”, subrayó para luego advertir que “el presupuesto todavía no se aprobó, por lo tanto no tenemos garantía de que estos impuestos o estas tasas se vayan a usar en las cosas que se tienen que usar, ya existe la posibilidad de una movilidad de partida del 50% y además todo lo que se recaude por fuera de lo ya calculado en el presupuesto anterior, que era 37.000 millones, va a ser de libre disposición para la gestión actual, lo que quiere decir que no va a tener que destinarlo a un sector específico sino que va a poder decidir a dónde destinarlo»