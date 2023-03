El 14 de marzo, a las 15, Claudia Cirimonte sufrió una caída adentro del colectivo linea 3b, manejado por Cristian Tejerina, según denunció su hija en redes sociales.

«Este hombre arrancó el colectivo bruscamente, sin fijarse si los pasajeros ya se encontraban agarrados o no…. luego de que este hombre arranca mi madre queda en el suelo cayendo de rodillas lo cual la lleva ahora a tener un desgarro, de la cadera hasta la rodilla. El hombre se percata de lo sucedido y le dice ¿qué pasó?? Y ella le contesta espera él sin importarle sigue su recorrido», contó Mari Chavez. El hombre, resaltó la hija, jamás brindó ayuda y siguió su recorrido como si nada.

Otra pasajera ayudó a la madre. Le dolía tanto el cuerpo que no podía ni hablar. «Cuando llegando a la av Chile, la mujer herida le pidió al chofer que la lleve al hospital. Al llegar al hospital san Bernardo, el chofer no se bajó a ayudarla. «Solo lo hizo cuando el guardia del hospital le pidió que se baje a ayudar ya que mi madre no podía caminar ,el guardia acercó la silla de rueda y le dice al chofer CRISTIAN TEJERINA,que la ingrese a guardia cosa que no hizo y la dejo a ella enfrente de la garita del guardia del hospital y se fue», contó.

Fueron unos inspectores, que se retiraron tan rápidocomo habian llegado.

«Hasta el día de hoy no e recibido ninguna respuesta ,ni ninguna llamada para saber que necesita ella…Los datos del chófer los tomo el guardia ya que no se quedó con ella hasta que lleguen los inspectores… Me pareció una acto de abandono de parte del chofer que la dejó afuera del hospital sin importarle si la atendían o no. Cabe destacar que la empresa SAN IGNACIO hasta el momento no presentó ninguna preocupación ni se está haciendo cargo, de los medicamentos, ni calmantes, tampoco de las radiografías y ecografias que se están pagando de forma particular», indicó.