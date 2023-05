Los habitantes de la comunidad aseguran que se falsearon actas eleccionarias, perjudicando a quienes resultaron elegidos democráticamente.

Una grave denuncia se presentó ayer en la fiscalía general de la Comisión Vecinal de Misión Chaqueña, municipio de Embarcación. Los habitantes de la comunidad refirieron que, mediante acciones fraudulentas, se dejó sin efecto la designación de Claudia Cabral para el cargo de auxiliar bilingüe en la escuela de Misión Chaqueña.

El estatuto de la Misión estipula que los cargos deben ser elegidos democráticamente en asambleas, por lo que se realizó una votación en la comunidad. Según quedó asentado en la denuncia, se falsearon datos de las actas electorales para favorecer a la esposa del presidente de la Comisión, Hortensia Nidia Vaca, quien ni siquiera se habría presentado como candidata.

El padre de la damnificada, Juan Carlos Cabral, expresó: «Mi hija fue nombrada en el Ministerio de Educación y trajo su designación desde Salta y tomó posesión en la escuela. Luego como padre recibí la notificación de la supervisora de la zona en la que me decía que retenga el nombramiento de mi hija».

A pesar de haber rendido los exámenes pertinenetes y de haber tenido el respaldo de la comunidad, Claudia Cabral no puede ejercer actualmente el cargo para el que fue designada. «La supervisora me dijo que ha recibido la orden de que no trabaje porque no está preparada para ejercer el cargo«.

El nombramiento de Vaca cayó como un baldazo de agua fría para la familia Cabral y para la comunidad en su conjunto, que hoy enfrenta serios problemas para acceder a puestos de trabajo dignos.