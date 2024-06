Milei y el hambre

Milei ha iniciado esta semana su cuarto viaje a Estados Unidos desde que fue electo presidente. Entre el mes de diciembre de 2023 –cuando asumió– y mayo de 2024, Milei realizó seis viajes al exterior, es decir, uno por mes. Según Chequeado (1), al finalizar este nuevo viaje, Milei habrá recorrido más de 143 mil kilómetros en sus casi seis meses de Gobierno. Además, habrá estado fuera de la Argentina un total de 30 días.

¿Cuál es el resultado de todo este despliegue turístico del primer mandatario? Varias fotos con famosos del mundo, la agudización de algún serio entredicho con España y una colección de afirmaciones al menos cuestionables, como cuando estuvo en Davos y defendió abiertamente la concentración económica al tiempo que sostuvo que el mercado no tiene fallas. Recordemos que poco después, su ministro de economía Luis “Toto” Caputo, denunció, por los aumentos en las cuotas, que las prepagas “le estaban declarando la guerra a la clase media” (2). Las fallas del mercado habían quedado en evidencia.

Este nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos nos trajo más definiciones absolutamente desafortunadas; incluso, podría decirse, de una notoria insensibilidad, ya manifestada en anteriores ocasiones, es cierto, pero no por ello menos sorprendentes. En una charla brindada en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, Milei se refirió al hambre de la gente y defendió la no participación del Estado ante un escenario de esa

naturaleza. Señaló muy suelto de cuerpo: “¿Se creen que la gente es muy estúpida? Algo van a hacer para no morirse” (3). Tal fue el calibre de su reflexión para tratar de justificar la inacción de su gobierno y una supuesta perfección del mercado, que defiende con fe religiosa. En mayo de 2022, por Net TV se dio a conocer, en dos emisiones, un debate, moderado por Jorge Fontevechia, entre Juan Grabois y Javier Milei.

Uno de los temas abordados fue el de la libertad, y sobre esto Grabois expresó que “si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado por 18 horas, 14 o 10, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad”. Entonces, el libertario le respondió que nadie le ponía a la gente una pistola en la cabeza para que hiciera tal cosa. Grabois volvió a argumentar: “Hay otras formas de coerción –le dijo– que no son la pistola en la cabeza. El consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. Si tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas o diez horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad”.

“Bueno –le respondió Milei–, pero vos también podés elegir si querés morirte”. Entonces fue directamente interpelado por Fontevecchia, que le preguntó “¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?” Milei contestó: “Cada uno puede hacer de su vida lo que le da la gana” (4) (5).

Antes del viaje a los Estados Unidos, Milei protagonizó un vergonzoso momento, con declaraciones verdaderamente indignantes, cuando un movilero le dijo que la gente no llegaba a fin de mes. La respuesta de Milei fue que “si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle”. ¿Burla, ironía, ignorancia, perversidad o fanatismo? Tal vez, todo eso junto. Porque uno se pregunta, ante cosas como esta, si Milei no tiene la menor idea de lo que está diciendo o en todo caso es un perverso. Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española de la Lengua, perversidad es la “cualidad de quien obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello”. Quizás, el psicotécnico que reclamaba Massa nos hubiera dado la respuesta al interrogante planteado.

Lo que hace Milei diciendo esto se corresponde con lo que hizo con la gente de Bahía Blanca cuando, como consecuencia de un fuerte temporal, les sugirió que se las arreglaran solos, como pudieran. Es decir, según la óptica de Milei, el Estado no debe intervenir en nada cuando se trata de ayudar a la gente que la pasa mal.

Uno de los perros de Milei se llama Rothbard en honor a Murray Rothbard. Es interesante, aunque no muy consolador, saber qué pensaba este economista sobre la relación entre pobreza y Estado. Rothbard criticaba el denominado Estado de bienestar. Para él, los derechos sociales no eran verdaderos derechos derivados de la naturaleza humana, sino que arbitrariamente habían sido establecidos por políticos y juristas e implicaban una coerción sobre otros para poder llevarlos adelante. Pero, además, para Rothbard, si se subvencionan cosas tales como el desempleo y la pobreza disminuirá el deseo de abandonarlas por parte de los que se encuentran en tal situación. Es decir, la guerra contra la pobreza mejorando la situación de los pobres aumentará la pobreza (6).

Ese es uno de los referentes económicos de Javier Milei. Los hambrientos que no reciben la comida acumulada en depósitos, los enfermos graves que dejaron de recibir medicación, los afectados por temporales que no obtienen ninguna cooperación del Estado son quienes pagan las consecuencias del modo de pensar de un presidente que dice que la justicia social es una aberración y que seguramente piensa, como Rothbard, que lo peor que se puede hacer por los necesitados es ayudarlos.

Notas:

