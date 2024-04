El tarifazo ya comenzó a golpear a los vecinos de Metán. Pablo Martínez dueño de un restaurante manifestó su preocupación por los abultados montos en las boletas de energía eléctrica. Paso de pagar $250.000 a $1 millón.

La suba en las tarifas de los servicios comenzó a reflejarse en nuestra ciudad. Pablo Martínez, reconocido comerciante, quien hace más de 20 año se dedica al rubro gastronómico en Metán, deberá pagar un millón de pesos de luz.

Martínez hizo un análisis de la fuerte suba que sufrió en los últimos meses y aseguró que esta situación pone en riesgo la permanencia de su comercio.

«Pase de pagar $250.000 a $350.000 hasta $460.00, lo que me dio a pesar que esa era la suba de la que tanto hablaban. La sorpresa me la llevo en la ante última boleta que ya era de $700.000 a lo que voy a hacer el reclamó, dado a que hoy por hoy no estoy en condiciones de pegarla y ahí me doy con la última boleta que paso a ser de $1 millón» manifestó el comerciante.

«La situación es insostenible, tenía la esperanza de que haya una mala lectura pero desde la empresa me dijeron que estaba bien, que ese era el aumento y que haga el reclamó correspondiente nada más. Todo se hace muy cuesta arriba, el precio tampoco se puede ver reflejado en nuestros productos porque ya con la crisis que hay sabemos que el poder adquisitivo de la gente es menor y hoy en día nuestro rubro se puede llegar a tomar entre comillas como un lujo» dijo Martínez.

«Mi comercio sustenta a 20 familias y de seguir así no me va a dar el presupuesto, no voy a tener plata para pagar la luz, no voy a tener para pagar el gas, por ende me van a cortar los servicios y sin eso no voy a poder vender, y si no puedo vender voy a tener que cerrar, esto es un efecto dominó que lamentablemente parecería hoy por hoy que vamos a eso» añadió angustiado.

Asimismo el empresario realizó una comparación de lo que abonan los salteños con otras provincias de energía eléctrica.

«Me genera mucha impotencia el hecho de saber que provincias vecinas pagan menos, nosotros pagamos más del doblé a comparación de ellos, que pasa con el Ente Regulador de Salta, no encuentro explicación alguna,» comentó.

«Los metanenses no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que manifestarnos y hacernos escuchar para que el gobierno entienda que no podemos seguir así, si toda la ciudad se revela tal vez haya esperanzas de que se pueda conseguir algo» concluyó.