El empresario rosarino ultima la compra de la unidad local de Paramount. Ventaja sobre Werthein en el tramo final de la negociación. Los próximos pasos.

El empresario de medios Gustavo Scaglione habría acordado en las últimas horas comprarle Telefé a Paramount. Con una base fuerte en el interior del país, el rosarino se convertiría así – sumado a la porción que tiene de Grupo América – en uno de los jugadores de mayor peso de la industria.

Scaglione venía pugnando hacía meses por la compra de las acciones que Paramount tiene en Argentina. Llegó al final de la carrera con un competidor, la familia Werthein, precisamente el hijo del embajador en EEUU, al que finalmente desbancó ya que, por lo que conoció este medio, la firma estadounidense ya habría elegido al rosarino.

Como reveló Letra P en julio, la operación debía concretarse en septiembre, luego de que la conducción de Telefé terminase el proceso de evaluación de las carpetas presentadas por los oferentes.

Además del canal de aire porteño, la operación incluye las señales del 8 de Córdoba, el 5 de Rosario y 13 de Santa Fe, más trece canales afiliados en el resto del país y otros tres en Uruguay. A diferencia de América, donde Scaglione tiene una porción minoritaria, acá ingresa con otra fuerza y más poder.

La relación de Gustavo Scaglione con Paramount

El empresario rosarino ya tiene una relación fina con Paramount producto de las tres repetidoras de Telefé en el interior que le compró al holding de EEUU: Salta, Tucumán y Bahía Blanca.

La carrera de Scaglione es, geográficamente, desde la provincia hacia la Capital. Arrancó desde su Rosario natal con la compra del grupo Televisión Litoral, controlante de Canal 3 -el más visto de la ciudad-, Radio 2, FM Vida y el portal de noticias Rosario3. Con esa plataforma, su siguiente paso fue sumarse al directorio del diario La Capital: compró la parte que le correspondía al Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, a los que también les adquirió los medios Uno de Santa Fe y Uno de Paraná y las radios LT8, FM Del Siglo y La Red. A La Capital, el diario histórico de Rosario, lo controla y comanda su hijo Vito.

La compra de los medios en Santa Fe y Paraná fue el primer paso de su plan de romper las fronteras de Rosario. A eso, le siguieron la adquisición de las repetidoras de Telefé en Salta, Tucumán y Bahía Blanca, además del Canal 6 de Bariloche. También puso un pie en Córdoba a finales del año pasado, quedándose con dos radios y la productora Ideas HD, un gigante audiovisual de la provincia mediterránea que producía programas para Canal 12 -Grupo Clarín-, Telefé y Canal C, una señal de cable cordobesa.