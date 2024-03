Este viernes con un grupo de papás de alumnos especiales que están integrados en el Colegio Secundario N° 5.157 «María Magdalena Macacha Güemes» de Orán».

Iris, mamá de una alumna integrada, indicó que «la situación que viven nuestros hijos es de atropello, no tienen aulas, no tienen mobiliarios y los están discriminando en este colegio desde el primer día de clases».

«Tuve la oportunidad de charlar con la Coordinadora del Área de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Provincia a la cual le pedí que los traslade nuevamente a nuestros hijos a la Escuela Especial «Delia Taranto de Cosso», me tomó el número de celular diciéndome que me llamaría y hasta ahora sigo esperando ese llamado», contó la mamá.

Iris manifestó que «no solo se debe hablar y anunciar con aplausos la Ley de Integración nuestros hijos no tienen aulas, baños, los aires acondicionados no funcionan. La verdad como padres estamos desbordados y muy preocupados».

«Tuvimos que escuchar que los directivos de este Colegio «Macacha Güemes» nos dijeran que nos están haciendo un favor en darnos aulas para nuestros hijos especiales cuando esas aulas están destinadas para sus otros alumnos», relató Iris.