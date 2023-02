El psicólogo Matías Arroz analiza las personalidades narcisistas y asegura que reconocer a estas personas se ha vuelto una tarea cada vez más compleja en la época actual.

Andrea Sztychmasjter

¿Qué características tiene una persona con perfil narcisista?

El llamado comúnmente narcicismo es como diríamos los psicólogos un mal de la época, en realidad al hablar de esas personas nos referimos a un combo de características de personalidad que en general incluyen conductas de manipulación, falta de empatía, egocentrismo y apatía (todas características por otra parte que son complementarias entre sí).

La clave está en la manipulación y la falta de empatía, el concebir al resto de las personas como objetos, como propiedad personal o como un medio para obtener gratificaciones de todo tipo. Esto puede pasar en todo ámbito desde amistades, pasando por relaciones laborales hasta los más fácil de visualizar en el ámbito de las parejas.

Son personalidades muy nocivas para el resto, principalmente porque en un inicio las personas narcisistas aparentan tener reciprocidad emocional y suelen ser socialmente muy activos, hasta que consiguen aquello que persiguen. Situación que puede extenderse por mucho tiempo porque a la hora de hablar de gratificaciones, estas no siempre se reducen a cuestiones materiales, pueden ser de estatus social, gratificaciones emocionales, posiciones laborales, físicas y de todo tipo imaginable.

El hecho de que inicialmente aparenten ser un vínculo reciproco, genera un doble daño emocional en quien detecta que ha sido utilizado, ya que por un lado genera la sensación de engaño y por otra la de culpa por no haberlo notado o desilusión por la persona que se consideró un amigo o amiga, una pareja o un buen compañero o compañera de trabajo.

Narciso era hijo del dios boecio del río Cefiso y de Liriope, una ninfa acuática. El famoso vidente Tiresias ya había hecho la predicción de que viviría muchos años, siempre y cuando no se viese a sí mismo.

– ¿Es posible reconocer a personas narcisistas?

Reconocer a las personas narcisistas se ha vuelto una tarea cada vez más compleja en la época actual ya que ha encontrado el disfraz perfecto el “autocuidado”.

Hoy en muchas oportunidades el narcisismo esta camuflado de “autocuidado”, así muchos en post de una mala interpretación intencionada no se responsabilizan del daño que sus actos pueden generar emocionalmente en otros, bajo frases sacadas de contexto como que “todo lo que decida uno esta bien” o que “puedo hacer lo que tenga ganas”. Tenemos parejas que desaparecen de la noche a la mañana en el llamado “ghosting”, personas que no son capaces de tolerar el malestar del otro, o de sostener a otros cuando estos lo necesitan. La famosa y también fraudulenta “meritocracia”, donde la solidaridad desaparece y es responsabilidad de cada uno estar bien cuando curiosamente vivimos de manera gregaria y en comunidades y ciudades con derechos compartidos.

Así nuevamente la clave para detectar a un narcisista está en la reciprocidad, el perder el miedo a pedir lo que necesitamos del otro, medir lo que doy y lo que recibo en términos de compañía, sostén y cariño, situación que a contramano de la salud mental suele ser denostada. Los vínculos más sanos son aquellos en los que dar y recibir coexisten en un equilibro no siempre igual pero si constante.

– ¿Con qué capacidades cuentan estas personas para que no podamos fácilmente darnos cuenta?

Los narcisistas son muy buenos interpretando las necesidades de los demás, y fingiendo en el comienzo de cualquier vínculo brindar aquello que necesitamos con una precisión increíble. Es allí donde nos tienen una trampa, nos dan aquello que necesitamos para después quitárnoslo y pasar a engañarnos con que en el futuro aquello que nos embelesó volverá.

Por ello la recomendación es siempre el prestar atención al paso del tiempo, el aspecto que diferenciará a una persona narcisista de otra que no lo es, es la duración en el tiempo de sus actitudes, y por otro la intensidad.

Los narcisistas suelen ser muy intensos en el comienzo del vínculo, en cambio una persona que no lo es no precisara de ello y en apariencia será mucho menos intenso. A modo de ejemplo, podríamos decir que una persona que en un tiempo corto de iniciar con nosotros una relación amorosa, ya nos profesa amor eterno, convivencia, viajes, pasar todo el tiempo juntos, no es a priori sincera puesto que aún no nos conoce. Esos son lugares a los que lleva mucho tiempo llegar.

– ¿Es posible que las personas narcisistas logren integrarse a entornos sociales sin problemas? ¿Por qué sucede esto?

Por su capacidad de detectar necesidades, habilidades sociales y fundamentalmente por la falta de escrúpulos suelen adaptarse rápidamente a cualquier entorno e inclusive cooptar los puestos de mando. Esto sucede porque son capaces de hacer cosas que el resto de las personas no realizarían por sentimiento de empatía o culpa, así son capaces de engañar, ocultar, robar, mentir con tal de obtener lo que necesitan o quieren.

– Si bien el término narcisista se popularizó para definir a personas con egocentrismo, ¿podría explicar las implicancias que tiene convivir con personas con este rasgo en la personalidad?

Las personas que conviven con personas egocéntricas y narcisistas, suelen vivir en un engaño permanente, con consecuencias muy nocivas para su salud mental, puesto que lentamente comienzan que a ver reducidas las actividades que les eran gratificantes, reducido su círculo social, y principalmente los proyectos personales de autorrealización laboral, personal etc. Comenzando a aparecer lo que se denomina dependencia emocional, esto es solo sentirse “bien” cuando está el o la narcisista involucrado en la actividad de que se tratase.

– ¿Por qué la manipulación se convierte en una herramienta para personas con perfil narcisista y a través de qué aspectos podemos identificarlo?

La manipulación más que una herramienta es una característica constitutiva de las personas llamadas narcisistas, son aspectos que coexisten de manera tal que se retroalimentan constantemente.

– De acuerdo a su experiencia profesional, ¿cómo se percibe socialmente a este trastorno y de qué manera las personas afrontan a este tipo de personas?

Como mencionamos más arriba hoy vivimos en sociedades que generan cada vez mayor número de personas narcisistas, debido a la sobre exposición en redes sociales, a lo efímero de todo, el consumismo y la necesidad de pertenecer, aspectos que están en uno de sus puntos más altos a lo largo de la historia del mundo, haciendo que el esfuerzo por comprender al otro, solidarizarse con este, compartir sean conceptos cada vez más abstractos y menos puestos en práctica, primando la necesidad de llegar primero, de hacerlo antes, de hacerlo fácil.

El bienestar personal no es fácil de conseguir, los vínculos saludables son complejos y conlleva mucho trabajo lograrlos, en general no es tan sencillo como “meditar”, “sonreír todos los días” o vivir “como si no hubiera mañana”, lo más común en nuestras vidas es que si hay mañanas y pasados también lo más común es que no estamos solos y hay otras personas que se ven afectadas y nos afectan en lo que hacen o hacemos.

Mirar, ayudar, comprender, esperar, tolerar al que tenemos al lado nos ayudara más de lo que creemos a estar bien con nosotros mismos y a conseguir aquello que tanto buscamos, muchas veces inconscientemente sentirnos queridos, sentir que existimos para alguien, sentirnos amados.