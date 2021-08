Varios colegios privados anunciaron incrementos de entre el 10 y el 20 por ciento, a pesar que los chicos continúan sin asistir todos los días a clases. Llevarán el reclamo al ministro de Educación, Matías Cánepa.

Como si el tema educativo no ardiera en Salta, los establecimientos educativos privados comenzaron a mandar notas a los padres informando que aumentarán entre un 10 y 20 por ciento las cuotas. La medida fue confirmada por el presidente del Coprodec, Roberto Suaina.

Así, las cuotas de los colegios tradicionales de la capital salteña, costarán, en promedio, entre 12 y 20 mil pesos.

Por otra parte, los establecimientos con doble jornada y bilingües, ya adelantaron que se deberá abonar 25 mil pesos (San Pablo) o, en el caso del Santa María, que ya anunció que desde septiembre la cuota será de 31 mil pesos por cada alumno.

Con la llegada de los mensajes anunciando las subas, los padres pusieron el grito en el cielo porque, además de que muchos colegios no tienen presencialidad completa, se sienten atrapados.

“Yo tengo un salario promedio de 55 mil pesos, y la cuota me va a salir 15 mil pesos. Encima no van todos los días”, denunció Mariana, mamá de un niño de primaria y preguntó “¿qué opción me queda? ¿Llevarlo a una pública que nunca tienen clases y encima no hay lugar?”

Así las cosas, varios padres adelantaron que se van a organizar para llevar el planteo a Matías Cánepa, ministro de Educación de la provincia y, de no encontrar respuesta, realizarán marchas hasta lograr que el Gobierno intervenga.