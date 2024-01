Con la consigna “Hagamos fila… para que nos escuchen”, la Comunidad Artística del Departamento San Martín, realizará una intervención artística colectiva este sábado 20 de enero, a partir de las 19:00 H, en la Plaza San Martín de la ciudad de Tartagal. Esta actividad, al igual que las diversas acciones del sector cultural que se llevarán a cabo en la provincia de Salta, tiene como propósito pronunciarse en contra del DNU y la Ley Ómnibus que propone el Ejecutivo Nacional.

Por Mario Flores

La Comunidad Artística del Departamento San Martín, conformada principalmente por referentes y miembros de la comunidad teatral (compañías independientes que producen teatro social y comunitario), pero que también reúne a músicos, autores, artistas visuales, docentes y gestores culturales, estableció como base para su acción política y colectiva, que “nos convoca la conciencia, la memoria y la reflexión. Luchamos desde nuestro territorio, gritamos por los derechos conquistados, nos expresamos en una acción colectiva despojada, entregando desde nuestros cuerpos una voz encendida, una llama que cobra fuerza contra el avasallamiento que intenta silenciarnos”.

El sábado 20 de enero, a partir de las 19:00 H, la Plaza San Martín de la ciudad de Tartagal (núcleo central de la comunidad que es plataforma de campañas solidarias, ferias de emprendedores, actos públicos y espectáculos, pero también movilizaciones y protestas) será el espacio en el cual se llevará a cabo esta intervención artística colectiva denominada “Hagamos fila… para que nos escuchen”, que consistirá en un escenario despojado, sin ornamentos estridentes, donde el cuerpo y la palabra serán los elementos protagonistas: cada artista (de diversos sectores y disciplinas) tendrá un tiempo de tres minutos para hacer uso del único micrófono que estará habilitado. Se trata entonces, no tan solo de una convocatoria para ratificar el pronunciamiento en contra del DNU y la Ley Ómnibus que propone el Ejecutivo Nacional, en consonancia con las actividades que se realizarán en la capital de la provincia, impulsadas por la Comunidad Artística de la Provincia de Salta (que llevarán a cabo una jornada de seis horas en la Plaza de la Democracia, en Zuviría al 500), sino también de una ocasión para acercar información al público sobre los postulados de la ley que impele al desfinanciamiento de organismos autárquicos como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, entre otros. Así también, esta intervención colectiva supondrá una instancia de diálogo abierto entre los artistas que, de distintos ámbitos y trayectorias, mostrarán su arte de forma pública y abierta.

A partir de las 19:00 H, en distintos puntos de la Plaza San Martín de Tartagal, se llevarán a cabo talleres y clases abiertas, de manera gratuita y dirigidas a todo público: Clase laboratorio de malabar y equilibrio, Canto y juegos teatrales, Radio abierta y Biblioteca abierta.

Darío Guerra, artista comunitario que cultiva las artes plásticas además de tareas de formación, aclara que ya se han dictado doce ediciones del taller de canto, oralidad y juegos teatrales que lleva a cabo de manera gratuita, en diferentes centros culturales, instituciones y comunidades originarias: “Trasladamos este laboratorio de canto y juegos teatrales a la plaza para convocar a toda la familia, a todos los niños, y para -a través del juego- informar sobre lo que está pasando con respecto a las leyes. Todo el mundo puede cantar, eso es fundamental. Estos talleres van dirigidos, en primera instancia, a presentarse: una buena presentación, una buena dicción, sirve tanto para el niño en la escuela, como para la persona que busca trabajo y para quien debe rendir un examen. Vocalizar y saber expresarse es primordial. Muchas veces pasa que uno en la escuela sabe una respuesta y no puede romper el temor de levantar la mano y decirla, porque nos vence el miedo: entonces el soltar el cuerpo y la faceta teatral sirven para eso, para deshinibirse y poder expresarnos. Creo que la mejor manera de aprender es jugando: por eso convoco a las familias. En materia teatral, con mucho esfuerzo hemos logrado unirnos, acá hay cinco compañías teatrales, se viene trabajando hace mucho tiempo pero recién ahora se pudo tener un contacto más directo con el INT, de donde llegan capacitaciones: algo fundamental ya que siempre se trabaja a pulmón. Todo lo que venga a nuestra zona será bienvenido, porque necesitamos el apoyo, la subvención, asistencia, porque económicamente es una zona olvidada. Somos solidarios porque intervenimos en donde sea que nos requieran: el nivel en cuanto a presentaciones e ideas, es muy bueno. Sabemos que si se aprueban estas leyes, se va a centralizar todo en Buenos Aires: si nos costó ahora que llegue, más nos costará si se aprueban”.

Ángel Raúl Portillo, comunicador social y periodista local, estará a cargo del espacio Radio Abierta, una actividad singular dentro de las propuestas estrictamente artísticas, ya que emplea nuevas tecnologías en tiempo real. Explica sobre el proceso de organizar la presencia de medios de comunicación independientes en el contexto de la lucha por el acceso democrático a la cultura argentina: “Hoy por hoy, tanto los medios de comunicación tradicionales así como las plataformas y multiplataformas, son importantes para visibilizar y hacer contraste al respecto de las discusiones que se abordan sobre la actividad cultural. Yo resalto la importancia de encontrar en estos espacios, el poner en juego material fehaciente y corroborado frente a informaciones de réplica que son erróneas: es una arena muy importante para evidenciar la información y las intenciones de aquellos que están interviniendo en la toma de decisiones, y por otro lado la posibilidad de que se evidencien las posibles consecuencias y, a partir de allí, permitir que la gente tenga la accesibilidad para hacer una evaluación propia. Solamente así se pueden masificar acciones comunes que sean positivas para la comunidad, en este caso cultural, pero también para la comunidad en general. Hay una realidad: los medios de comunicación, en la cotidianidad de la dinámica que hoy impone en las agendas temáticas como la política y la economía como las principales, la cultura pasa a ser un pequeño anuncio. Son meros transmisores: no hay un compromiso desde la puesta propia del medio al respecto de las actividades o las prácticas de difusión masiva y coherente sobre lo artístico. Hoy por hoy, las plataformas digitales son las únicas que pueden dar la inmediatez y la masividad a las producciones culturales y acciones sociales: casi siempre son los mismos productores los que acercan a los medios tradicionales la información, porque los medios no tienen una mirada con decisión hacia la cultura. Son muy pocos los referentes de la comunicación que actúan bajo la intención de acompañar desde su espacio. La propuesta del taller Radio Abierta, en un contexto urbano, es acercar el espacio de la radio (que siempre se lo identifica en lo cerrado de un edificio) y hacerlo participativo, llamar la atención del público. Es también un desafío: la fragilidad del ambiente ante la exposición de recursos tecnológicos -que son costosos- al aire libre. Es algo positivo, porque ese imaginario de la radio se acerca a la gente, en la plaza: dar a conocer que la radio no es solamente un medio tradicional y que sigue existiendo a pesar de los embates de las plataformas digitales, sino que puede trabajar en conjunto y utilizar esta nueva mirada digital para masificar, mediante el streaming, un discurso como lo es particularmente el decirle NO a la Ley Ómnibus, y mostrar la relevancia del trabajo del sector cultural”.