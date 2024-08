Villarruel dice que quiere a todos los montoneros presos y hay que decirle que si no fueron presos es porque los militares no le dieron esa oportunidad sino que eligieron asesinarlos, robarle a los bebes o fueron tirados al mar”, manifestó Garat.

“Para la vicepresidenta es una supuesta deuda que no es tal desde el momento en que no les permitieron ser juzgados. Si hubiese ocurrido eso hoy no lamentaríamos los 30 mil desaparecidos y no estaríamos buscando nietas y nietos”, afirma.

Además el integrante de H.I.J.O.S. Rosario afirmó que Villarroel “se toma atribuciones que no le corresponden cuando dice que reabrirán las causas, porque de esta manera se entromete en el poder judicial”.