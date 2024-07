Libertarios en territorio: Emilia, una sede y un perro

La flamante diputada de la Libertad Avanza, que en realidad es fruto de un arreglo Olmedo – Milei, abrió esta semana la Sede de LLA sin nombre y pidió a sus seguidores en redes sociales que la ayuden con el bautismo.

José Veronelli

Maria Emilia Orozco hace un año contaba los meses para dejar de ser concejal después de haber sido víctima del fracaso electoral Estrada-Zapata-Biella. La lista Ahora Patria Salta en las elecciones previas al 2023 habían colocado a la Comunicadora como edil de la Ciudad y ya contaba con diputados y diputadas en la Legislatura, se trataba de un espacio en crecimiento de la mano de Zapata y Olmedo, dos personajes que no son exactamente la nueva política.

La ahora diputada nacional, en mayo no había logrado el piso de votos para disputar la renovación de su banca, pero gracias a un cruce mediático con José García en plena sesión deliberante, se convirtió en la figura más anticasta de la provincia. Los resultados de agosto y octubre ya son historia.

Esta semana, junto a un puñado de militantes de distintas facciones de la LLA, Orozco hizo pública la adquisición de un espacio para que la gente pueda acercarse a participar del movimiento libertario. Instalaron la nueva sede a pocos metros de la Legislatura, cerca de la UCR y a unas pocas cuadras del PJ, bien “anticasta”.

La existencia de un local de la Libertad Avanza en pleno centro de la ciudad es un arma de doble filo para los libertarios y para su máxima representante. Si bien aún cuentan con algo de buena imagen y esperanza de los votantes, también es cierto que el descontento crece todos los días, por la caída del consumo, de los salarios, los aumentos en alimentos, servicios e impuestos.

La Territorialidad

Si bien ya existe una oficina de la LLA desde el año pasado, lugar donde festejaron las victorias de agosto y noviembre, la intención de abrir sus puertas a la sociedad salteña representa una oportunidad para la participación masiva de los filo-libertarios pero también un riesgo. La materialidad permite identificar y canalizar las quejas, bronca y manifestaciones de ahora en más en un lugar particular, un lugar que representa en toda ley a la gestión de Milei.

Por costumbre, las comunidades tienden a expresar su descontento con las figuras políticas que más a mano tienen, desde intendentes y comisarios hasta un gobernador. La sede de La Libertad Avanza viene a proporcionar un atajo hacia Milei y hacia sus figuras más representativas.

Las decisiones políticas y la economía en la era Milei han golpeado a Salta más que a la mayoría de las provincias, con el agravante que Salta le proporcionó miles y miles de votos al libertario. Los tarifazos continúan, la devaluación en la última semana fue crítica y no tiene expectativas de detenerse, y la recaudación cayó en todo el país.

Se viene el estallido

Cualquiera creería que luego de la aprobación de la Ley Bases y el Antipopular paquete fiscal, el panorama se allanaba para Milei, pero no fue así. El Mercado que tanto dice venerar Milei le está dando la espalda.

Pareciera que el presidente no leyó el famoso librito de Tansini “Economía para no economistas” que expresa el principio básico del interés donde no debo contar con la benevolencia del panadero sino con su interés, y que básicamente reivindica la ley de la selva hecha carne en una sociedad Argentina que viene en crisis política, cultural y económica desde hace más tiempo del que somos conscientes.

Las acciones y bonos han tenido su semana más negra en lo que va del año, el riesgo país como un índice de la desconfianza, expresa un pedido silencioso de las mega fortunas internacionales a más aperturas y las relaciones entre países viene en picada desde diciembre.

La política exterior y los partidos nacionales ya calculan la fecha de vencimiento del gobierno nacional y los gobernadores no se ven asustados por semejante idea. Es que Milei ha sido el presidente más ausente de todos, sumado a su doble discurso de ajuste nacional y derroche personal, hace de esta gestión una bomba de tiempo política.

Los dueños de la fábrica de dólares en el país le piden un dólar más competitivo a Caputo, lo que no significa otra cosa que más devaluación, algo que Milei no ve con malos ojos. Partiendo de su primer megadevaluación del 118% en diciembre, la gestión nacional “proyecta” una progresión del tipo de cambio del 2% mensual hasta fin de año, lo que no tiene mucha lógica, teniendo en cuenta que los privados proyectas un dólar oficial de $ 1200 hacia fin de año y en un escenario no tan bueno $ 1800.

Mientras tanto el dólar blue sigue rompiendo records, el MEP y el CCL no se retrasan y las intervenciones del Banco Central que querían quemar terminan siendo pequeños baldazos de agua contra un incendio que está a punto de arrasar con lo poco que le queda de poder adquisitivo a los argentinos.

Hace 6 meses

Todo este contexto sin referentes locales a quienes expresar las demandas, sin una sede de la LLA, hubiera sido de una gran incertidumbre. Teniendo en cuenta las variables económicas, las expresiones de la política y los empresarios, la pregunta es cómo resolverán los representantes de Milei en Salta (Zapata, Olmedo y Orozco) los reclamos que hasta ahora solo se gritaban en marchas y sin personalizar a nadie.

Los sindicatos, gremios y movimientos sociales habían abierto una pequeña tregua en este último mes de junio, pero en las próximas semanas vuelven a las calles a pedir por salarios, contra los aumentos, contra el ajuste. Se está acabando la luna de miel para el gobierno nacional, pronto los tarifazos en luz, agua y gas, aumentos exponenciales en alimentos y combustibles, y el atraso forzado de los sueldos generarán un descontento incontenible.

Mientras tanto la salida de todos estos males no es clara ni democrática, sin una oposición organizada y con una vicepresidenta amante de las fuerzas armadas, los referentes de la Libertad en Salta, en poco tiempo podrían estar reivindicando un subgobierno militar con la excusa de que se debe respetar la voluntad popular de noviembre de 2023.