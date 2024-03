“ Por fin logramos tener sesión para tratar el DNU. No se puede aprobar el DNU , es anticonstitucional y va en contra de la mayoría de los argentinos”, aseguró el senador en comunicación con AM 530.

Asimismo, aseguró que la presidenta de la Cámara alta ya no podía eludir más la convocatoria para su tratamiento. “Villarruel tenía la obligación de convocarnos, no es una cuestión de que podía hacerlo o no. El DNU se aprueba o se rechaza, no se puede modificar”, manifestó Leavy.