En medio de una crisis hídrica sin precedentes, el «oso» brindó un detallado e innecesario relato sobre su viaje a Qatar para la copa del mundo. Además contó que se afeitó el «tegobi» por una promesa si Argentina salía campeón.

Una muestra concreta e indiscutible del desprendimiento absoluto entre la clase política y la realidad. Mientras Tartagal y buena parte de la provincia enfrentan una crisis hídrica sin precedentes, Sergio «el oso» Leavy, optó por hacer un ostentoso repaso de sus vacaciones durante la copa del mundo de Qatar 2022.

Consultado por el canal oficial del Senado de la Nación, el senador nacional por el Frente de Todos contó:

«Siempre quise ir. No pude ir al mundial de Francia. Y nunca es el momento justo porque fui intendente y como era el mundial de Brasil, por el qué dirán… Entonces esta vez me decidí. Fuimos con un grupo de amigos, entramos a un sorteo de la FIFA. Nos vendieron la entrada para final, semifinal y cuartos a un precio muy accesible porque era el precio que figura sin ningún revendedor. Compramos los pasajes con tiempo cuando el dólar estaba a $249».

Siempre preocupado por dar un mensaje de austeridad, el senador agregó: «Viajamos. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y allá me di un gusto muy lindo porque pude conocer Egipto, todo lo que son las pirámides, hice un recorrido por Riad, la Capital de Arabia Saudita. Viví una experiencia única cuidándome en los gastos y viviendo en lugares muy económicos».

Promesas son promesas

Como si a la charla le faltara una dosis extra de frivolidad, el senador tartagalense contó luego que se afeitó el bigote por una promesa realizada por si Argentina salía campeón.

«Yo en el ’86 no usaba bigotes, entonces dije: ‘si salimos campeones me saco el bigote’. Por ahí a mi señora no le gusta mucho, a mi me parece raro», explicó el «oso».

«Hay gente que se hizo el corte del Papu Gómez», le respondieron. A lo que Leavy contestó: «No, yo no. Hay otros que se pelan. Yo ya tengo poquito pelo, no vaya a ser cosa que no crezca más».

MIRÁ EL DESOPILANTE VIDEO (A PARTIR DEL MIN 9:30):