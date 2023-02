Nuestra revolución no defiende abusadores. Ni abusadoras. Y porque aquí también decimos el Estado es responsable.

Tras el desarrollo del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en La Pampa, en el cual se reconstruyó el calvario al que fue sometido presuntamente por su madre y la novia.

En base a lo que trascendió del juicio, y a un día de conocer la sentencia de las imputadas, Juan Sebastián Verón señaló a través de un posteo en sus redes que, si las mismas «fueran 2 hombres», ya se hubieran convocado marchas desde el movimiento feminista.

Además, el dirigente pincharrata hizo hincapié en el «silencio» de las activistas en cuanto a la causa que apunta al maltrato vivido por el niño.

Las pruebas contra la progenitora de Lucio y su pareja son irrefutables. Chats, pericias, declaraciones, confirman lo que la justicia -asombrosamente rápida en este caso puntual- planteó desde el principio: que Magdalena Esposito y Abigail Paez habían golpeado y abusado de Lucio, el hijo de 6 años de Magdalena Esposito. La sentencia se espera en unos días. El juicio duró menos de tres meses. Pero Juan Sebastián y otros indignados a medida preguntan, «¿por qué no marchan las feministas?». No pregunta dónde estuvo el Estado frente a la indefension de un niño de 6 años. No pregunta qué hizo la escuela, ni por qué los profesionales del Hospital Evita, al que Lucio ingreso dos veces por lesiones no hicieron la denuncia. Juan Sebastián pregunta por las feministas, pero no pregunta por qué la policía no respondió a la llamada de la vecina que avisaba que un nene estaba siendo brutalmente agredido.

Nada de eso pregunta Juan Sebastián, porque nada de eso le interesa.