El diputado Orozco en el banquillo de los acusados y con licencia se arrepintió de haber pedido rinoscopia. Diputadas llevadas por las emociones. Furias y llantos en la cámara baja salteña.

Libertad Flores

Orozco “tombo”

Al inicio del plenario, los diputados aprobaron la licencia por tiempo indeterminado y sin goce de haberes, solicitada por el diputado por el departamento Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, quien será reemplazado por María Luisa León, quién asumirá en los próximos días conforme a los correspondientes procesos legales establecidos para estos casos.

Aprovechó su última sesión el diputado Orozco quien afronta un proceso judicial: “Me siento un perseguido político. Quería que se lo investigue al Ministro de justicia, si está relacionado al narcotráfico como dicen las escuchas, o como se dice si había acosado a una mujer”.

“Yo tenía claro que el día que pedí rinoscopia para todos, esto se me venía”.

Además hizo un repaso de su carrera: “a los 25 jefe de inteligencia a los 27 jefe de brigada, después jefe de custodia del gobernador”.

Recordó que es estudiante de abogacía y dijo que sabe que los fueros lo protegen: “soy el único político del país que presentó tres notas pidiendo que se lo lleve a juicio”.

Señaló que el fiscal que lo persigue fue mandado por el Ministro Abel Cornejo. “La única manera que tengo de mostrarles a los salteños es pidiendo licencia, porque si salgo de aquí y no se me lleva a juicio quedará demostrado que lo único que querían es sacarme de esta cámara y que no participe de las elecciones”.

“Yo siempre voy a elegir ser policía y no delincuente. Los delincuentes son ellos”, señaló.

De furias y miserables

La diputada Cristina Fiore se mostró enojadísima por no ser invitada por el gobernador a una reunión con diferentes dirigentes: “Me llama la atención que el gobernador hable de democracia y al llevar a la práctica deja mucho que desear”, dijo al sentirse furiosa por no ser invitada a una reunión con intendentes.

Rememoró cuando según sus dichos su espacio político, uno de los tantos que conformó, fueron tildados de “miserables, hipócritas y cobardes”. “quizás no somos dignos y nos considere miserables para invitarnos o será una concepción de poder. Quizás ahí está la respuesta de cómo se conformó la auditoría que es con amigos”, señaló.

“Espero que algún día nos inviten a todos, aun a quienes no nos guste aplaudir”, dijo enojada.

Hucena se mira al espejo

La legisladora Patricia Hucena empezó su alocución refiriéndose a que imploraba que las emociones no las lleven puesta: “Apena escuchar estas opiniones porque pareciera que no se miran al espejo y no tendrían responsabilidad”.

“Ella (Fiore) tuvo una gran responsabilidad en la cámara alta. Me hubiera gustado escuchar de federalismo allá, pero cuando llegan a una banca no representan al pueblo, representan intereses personales y partidarios. Hasta cuando el discurso de la crítica, puede ser que no la hayan invitado, lamento su llanto pero ud no suma con su crítica”, le dijo a Fiore.

Y fue más allá al decirle “Quizás se mira al espejo solo para acomodarse los rulos, yo los tengo todos despeinados. Hoy parecen que llegan y solo se acomodan bien el saco y se olvidan de todo lo que pasó”.

“UD tuvo la oportunidad en la cámara, cuando pagamos la tarifa más cara y qué hicieron. La falta de oportunidades para el norte las voy a gritar a los cuatro vientos. Que el llanto sirva para solucionar los problemas de fondo”, le respondió a Fiore.

Senadores duermen

La diputada Sofía Sierra del bloque del PRO aseguró que 50 proyectos sobre bullyng aprobados por la Cámara baja duermen en la de Senadores.

Además dijo que realizó 18 pedidos de informes y solo le respondieron 3: “Si tuviésemos un sistema con más transparente y las instituciones funcionaran, no tendríamos que hacer pedidos”.

Modificaciones en el Estatuto

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley en revisión que promueve la modificación parcial de la Ley N° 6.830 (modificada por la N° 7189), constituyendo dos Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina; de Nivel Inicial y Primario y de Nivel Secundario.



El proyecto sancionado modifica parcialmente la Ley provincial que comprende al Estatuto del Educador, estableciendo dentro de la órbita del Ministerio de Educación, la constitución de dos organismos permanentes, de carácter desconcentrado, denominados Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Nivel Inicial y Primario y sus modalidades y Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Nivel Secundario y sus modalidades. Cada una estará integrada por un plenario de diez miembros, siendo elegidos por el voto de la docencia seis representantes titulares e igual número de suplentes; tres miembros por el Ministerio de Educación y el restante cargo para el gremio de mayor representación en la provincia. Tendrán una duración de cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos por un segundo periodo. A esa estructura se agrega la designación de abogados para cumplir funciones de asesoría jurídica. A su vez, cada Junta Calificadora de Méritos y Disciplina será presidida por un miembro que en pleno se designe. En su primera reunión elegirán un presidente y un vicepresidente que durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelectos mientras duren sus mandatos.