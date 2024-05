Esta noche a las 21 horas, el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia vibrará bajo la dirección de Elizabeth Vergara Gallego. El cuerpo estable ofrecerá un programa cautivador que transportará al público a través de distintas épocas y emociones.

El concierto contará con destacadas piezas del repertorio clásico, entre las que se destacan el «Concierto para clarinete Nro. 1, Op. 1» de Bernhard Henrik Crusell y la «Sinfonía Nro. 3, Op. 56, Escocesa» de Félix Mendelssohn. Para interpretar estas obras maestras, se contará con la actuación del solista Raúl Traver Castelló en el clarinete.

Las entradas están disponibles para su compra en www.saltaticket.gob.ar y en la boletería del Teatro Provincial. Además, estudiantes y personas mayores podrán acceder a entradas sin cargo exclusivamente en la boletería del Teatro Provincial, presentando las credenciales correspondientes.

Raúl Traver Castelló, clarinete

Raúl Traver, es uno de los clarinetistas más destacados de su generación. Los 12 premios en concursos nacionales e internacionales lo han llevado a establecer una carrera como solista, músico de cámara y pedagogo alrededor del mundo.

Cabe destacar conciertos como solista en la histórica Capilla Estatal de San Petersburgo, el KBS Concert Hall en Seúl, el Festival de Darmstadt, invitado por el maestro W. Seelinger, último director asistente del Maestro Leonard Bernstein, además de interpretar el Concierto de Mozart en numerosas ocasiones en Estados Unidos, Suiza, España y Corea del Sur. Ha tenido el honor de estrenar obras de solista y música de cámara dedicadas a él como el I Concierto de Ò. Senén, Dreams of Peace de J. Blesa, Expira Aeternitatis de D. Eres Brun, el quinteto Beyond the Music, el trio para viola, piano y clarinete de J. Domingo y el septeto Sounds for Cervantes.

Entre las clases magistrales realizadas se encuentran instituciones y festivales internacionales como las norteamericanas Valley Utah University of Perfoming Arts, Utah State University, Snow College Music Center, Brigham Young University, University of Lousiville, New Music Festival, Tuacahn International Summer Music Festival, Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, Universidad Nacional de las Artes y Universidad Católica de Salta en Argentina, Conservatorio Nacional de Música de Ioannina en Grecia, Festival Internacional de St. Petersburgo en Rusia, Festival Internacional Interlaken-Classics en Suiza, Academia Internacional de Música de Seúl en Corea del Sur, Festival Internacional Festival Internacional Eduardo Ocon, Festival Daniel Fortea, Beyond the Music Festival en España.

Se licenció con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí “de Castellón, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid. Entre sus principales profesores e influencias se encuentran Michel Arrignon, Yehuda Gilad, Sabine Meyer y Sharon Kam. Posteriormente, obtuvo el máster en investigación e interpretación musical en la Universidad Internacional de Valencia. En 2020 escribió su primer libro titulado “el doble staccato en el clarinete, análisis, técnica y su uso contemporáneo”.

Actualmente, es clarinete ayuda de solista de la Orquesta Sinfónica de Salta y profesor de la cátedra de clarinete de la Universidad Católica de Salta.

Sobre los compositores

Bernhard Henrik Crusell fue un destacado compositor y clarinetista sueco-finlandés nacido en 1775 y fallecido en 1838. Es considerado uno de los clarinetistas más importantes de su tiempo y uno de los principales compositores para clarinete del período clásico y romántico.

Crusell desarrolló su carrera musical en Suecia y Finlandia, destacándose por su virtuosismo como intérprete de clarinete y por sus composiciones para este instrumento. Es especialmente conocido por su serie de tres conciertos para clarinete, siendo el Concierto para clarinete Nro. 1, Op. 1, una de sus obras más reconocidas.

Sus composiciones son apreciadas por su elegancia melódica, su ingenio armónico y su habilidad para explorar las posibilidades técnicas y expresivas del clarinete. Crusell contribuyó significativamente al repertorio del instrumento y dejó un legado duradero en la música clásica.

Sobre Félix Mendelssohn

Félix Mendelssohn fue un influyente compositor, pianista, director de orquesta y pedagogo del período romántico. Nació el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo, Alemania, y falleció el 4 de noviembre de 1847 en Leipzig, Alemania.

Mendelssohn fue un prodigio tanto en el piano como en la composición. Es conocido por su estilo melódico brillante, su habilidad para desarrollar formas musicales clásicas y su uso magistral de la orquestación. Entre sus obras más famosas se encuentran la obertura «Sueño de una noche de verano», su «Concierto para violín en Mi menor», las «Sinfonías Escocesa» y «Italiana», así como su «Sinfonía n.º 4 en La mayor, Op. 90, Italiana».

Además de su talento como compositor, Mendelssohn también fue un director de orquesta destacado y desempeñó un papel crucial en la revitalización del interés por la música de Johann Sebastian Bach. Fundó la Sociedad Bach en 1839 y dirigió la primera interpretación en el siglo XIX de la Pasión según San Mateo de Bach en 1829.

Mendelssohn dejó un legado perdurable en la música clásica y sigue siendo ampliamente admirado y estudiado en la actualidad por su genio creativo y su impacto en el desarrollo de la música romántica.

Su obra «Sinfonía Nro. 3, Op. 56, Escocesa» formará parte del repertorio programado para el próximo jueves 9 de mayo a las 21 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.