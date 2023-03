Mañana jueves 16 la sinfónica de Salta brindará el primer concierto de la temporada 2023 bajo la dirección de Gonzalo Hidalgo.

Con la participación de Fernanda Morello como solista en piano, la agrupación orquestal ofrecerá un concierto con un atractivo repertorio.

El jueves 16 la sinfónica de Salta brindará el primer concierto de la temporada 2023 bajo la dirección de Gonzalo Hidalgo, quien resultara ganador del Concurso público, abierto e internacional realizado por la Secretaría de Cultura mediante el Instituto de Música y Danza el pasado año.

📍El encuentro tendrá lugar a las 21 hs., en el Teatro Provincial (Zuviría 70).

📌El programa elegido para esta ocasión es Sinfonía Nro. 9, Op. 95, “del Nuevo Mundo” de Antonín Dvorak, Rhapsody in blue (Versión de Guillo Espel) de Georges Gershwin, y Obertura 1812 de Piotr I. Tchaikovsky.

Las entradas generales de $500 están a la venta en www.saltaticket.gob.ar . Jubilados y estudiantes ingresan de manera gratuita presentando acreditación correspondiente.

Gonzalo Hidalgo, director

Director de Orquesta, Fagotista y Médico Cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Comenzó sus estudios musicales a la edad de nueve años en “El Sistema” de Orquestas Venezolanas, en la provincia de Barinas.

Estudió fagot con los maestros Antonio Aray, Henning Trog, Stefan Schweigert, (Sinfónica de Salta y Filarmónica de Berlín) y Matthias Racz, (Orquesta Tonhalle Zurich). Como fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ha actuado bajo la batuta de Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Daniel Barenboim y Claudio Abbado en las salas y festivales más importantes de la música clásica de la actualidad.

De la cátedra de dirección de los maestros Eduardo Marturet y Teresa Hernández, Gonzalo ha dirigido algunas de las orquestas juveniles y profesionales más importantes de Venezuela, Colombia y Perú. Posee una Maestría en Música de la Universidad EAFIT de Medellín-Colombia, con el maestro Alejandro Posada. Fue finalista del concurso internacional para Director asociado de la Orquesta Sinfónica de Singapur, y finalista para el cargo de Director Titular de la Longwood Symphony Orchestra, Boston. Actualmente es Director Itinerante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Miembro del Comité Rector de la Escuela Nacional de Fagot de “El Sistema”, Director Asistente de la Orquesta del Conservatorio de la Shenandoah University, Virginia – EEUU, donde cursa estudios de doctorado en artes musicales, mención dirección de orquesta.

En Noviembre de 2022 ganó el Concurso Internacional para Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Salta.

Fernanda Morello, solista en piano

Licenciada en Artes Musicales con orientación en piano de la UNA. Estudió con María Fernanda Bruno, Diana Lopszyc, Juan Kaloustian, Pía Sebastiani, Antonio De Raco y Adela Marshall. Se perfeccionó en Nueva York, con Malcolm Trupp, Ralph Votapek, Alicia de Larrocha, Byron Jannis y Barry Douglas. Se destaca como maestra y mentora de las nuevas generaciones en sus cátedras en la UNA y en el Conservatorio Superior de Música “Ástor Piazzolla”. Morello es un referente del diálogo de la música con otras artes. Iintegra la gran tradición pianística de su Buenos Aires natal, a la que suma su estilo propio y bello sonido. Su notable discografía comprende más de diez títulos. Recibió el Premio Gardel 2006 por la obra completa para dos pianos de Debussy y Shostakovich. En 2019 participó como solista en el disco «Viento del Mundo», de Gustavo Twardy y en el disco «Pianologías del Sur» de Cuacci. En 2020 lanzó “Territorios” su primer trabajo, nominado a los Premios Gardel, para el sello Virtuoso Records, con obras de Julián Aguirre, Alberto Ginastera y Eduardo Caba. Y en 2021 presentó «Habla el poeta», con obras de Robert Schumann y Clara Wieck. Como solista se presenta con la Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires, y con las agrupaciones más importantes de Argentina. Ha interpretado los conciertos de Shostakovich, de Sergei Prokofiev, de Maurice Ravel, de Robert Schumann, de Mozart, de Francis Poulenc, de Manuel de Falla, de George Gershwin, de Gabriel Fauré, entre otros. Se ha presentado en Uruguay, Estados Unidos, España y Alemania. Ha sido distinguida con la Honorable Mention en el concurso «Association of Pianists and piano teachers of the Americas” de Nueva York.