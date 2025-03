La oposición trabaja para el oficialismo con el boleto picado

Lo relevante de la situación política en Salta es la fragmentación extrema, sobre todo en la oposición, lo cual facilita, en teoría, la ratificación de la supremacía saencista en los próximos comicios. La impericia opositora es inversamente proporcional a la capacidad del oficialismo para explotar estas divisiones.

Es innegable que hemos ingresado a un proceso en el cual está claro que no se ha desarrollado una alternativa. El panorama resulta muy favorable para el gustavismo, una conclusión audaz tal vez a esta altura del partido, pero avalada por la grotesca inutilidad de sus rivales.

Cinco espacios sin una figura de peso evidentemente tienen pocas posibilidades de ser competitivos. Resulta llamativo la forma devaluada en que llegó la Libertad Avanza, que, entre idas y vueltas, que sí, que no, finalmente presentó listas por su cuenta, llevando a Roque Cornejo, quien está muy lejos de ser tan popular como la verborrágica Emilia Orozco. Todos los candidatos que pusieron son figuras menores que se encuentran en una etapa incipiente de la política local.

Aún más sorprendente es la dinámica que tomó la intervención del PJ y sus consecuentes decisiones. Con dos listas a diputados provinciales, a sabiendas de que apenas podían arañar una banca, y con una geometría disparatada de cinco listas para el Concejo, dejaron perplejos hasta el más fanático. La autodisolvente pelea de Caliva vs Rana Villa será objeto de debate no solo porque no los diferencia una idea, sino porque la resolución de ambos fue armar listas abajo para traccionar cada facción. Una jugada, desde luego, que consagró la sutileza y muñeca de sus armadores; seguramente no fallará, seguramente razonaron las mentes lúcidas del kirchnerismo local que cocinaron tamaña demencia de ingeniería electoral.

Para culminar el fantástico delirio al que asistimos, no debe olvidarse la soberbia inocua de la izquierda, que, pese a ser la fuerza minoritaria de la provincia, en el marco de un escenario donde prevalece la centro-derecha, no pudo alcanzar la templanza ni la lucidez para atemperar las diferencias y blindar acuerdos mínimos en una elección caracterizada por la absoluta superficialidad. La devaluada fracción del PO-López junto al PTS al menos aminoraron las aberraciones subjetivas que los separan en la insignificante vida política que tienen para alcanzar un acuerdo transitorio para estos comicios. En tanto, la mini tendencia representante de “la tradición” del megalómano Jorge Altamira prefirió sumar al desconcierto con una inofensiva lista; no obstante, se sumó el siempre rústico oportunismo morenista del MAS, que mandó su lista para que nadie entienda un pepino.

La Libertad Avanza: Una copia de lo peor

Con las elecciones del 11 de mayo a la vuelta de la esquina, la campaña electoral en Salta ya está en pleno apogeo. Sin embargo, lo que parecía ser una propuesta diferente de parte de La Libertad Avanza (LLA) ha quedado rápidamente en evidencia como un ejercicio de lo peor. En lugar de ofrecer un cambio, el frente de Javier Milei, Alfredo Olmedo y Emilia Orozco parece estar cayendo en las mismas prácticas desgastadas que, supuestamente, venían a cuestionar.

El último episodio que desnuda su verdadera cara tiene que ver con las pintadas ilegales que, sin autorización alguna, aparecieron en las paredes del Club Gimnasia y Tiro de Orán. Desde hace semanas, los nombres de Milei, Olmedo y Orozco se han visto reflejados en diversos muros de la provincia, pero esta vez la situación se complicó cuando el presidente del club, Jorge Ferreira, confirmó que el espacio deportivo fue víctima de esta “campaña de marketing” no solicitada. Lo que podría haberse considerado un simple incidente, revela mucho más: una total falta de respeto por los espacios ajenos y, sobre todo, una alarmante falta de sentido común.

El Club Gimnasia y Tiro (Orán) es un espacio que depende de la colaboración, con mucho esfuerzo, han logrado mantener en pie una institución que ofrece escuelitas de fútbol infantil y participación en torneos. La irrupción de las pintadas en sus paredes no solo representa una falta de consideración, sino un acto irresponsable que refleja la nula capacidad de La Libertad Avanza para llevar adelante algo distinto.

Interventores fantasmas

Un histórico dirigente peronista en las redes sociales compartió un posteo que bien podría titularse «Los turistas Kristinistas». En su post el dirigente reconocido contó algo simple pero que muestra de pies a cabeza la situación.

Según afirmó, solicitó formalmente una audiencia con el mismísimo Sergio Berni. En esa línea, acotó que le respondieron que Berni y la camporista Alonso amiga del dipu-fake news estuvieron en la provincia unas semanas atrás, pero solo por 48 horas. Y después, como quien se toma unas vacaciones y nunca regresaron.

«¿Y cuándo vendrá de nuevo?», preguntó el dirigente pejotista. La respuesta fue tan vaga que la duda se mantiene hasta el día de hoy: nadie sabe cuándo, ni si volverá.

Parece que la visita de Berni a Salta se asemeja más a un «turismo relámpago», en el que ni los propios aliados se enteran de cuándo aparecerá o si incluso dejará un souvenir en forma de propuesta concreta.