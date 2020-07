Una joven remisera relató las idas y vueltas que tuvo que vivir para ser atendida en el sistema de salud, teniendo síntomas evidentes de Covid-19.

La mujer contó que reside en zona sur y que el fin de semana pasado intentó ser atendida, luego de que manifestara evidentes síntomas de Covid-19. Desde el centro de salud de Solidaridad, hasta el hospital Papa Francisco le negaron la atención por no tratarse de un caso de protocolo activado.

«El día viernes, volaba con una fiebre de 40º y tenía mucho dolor de cuerpo. El día sábado no aguantaba mas y salí al hospital. Antes, había llamado al 911 y no sabían que decirme, así que salí yo sola al hospital», relata la mujer en una entrevista a Canal 2.

«Como vivo en la ruta 26, me queda cerca del Papa francisco. Cuando voy por la parte de la guardia estaba trabada la puerta con una silla atravesada y me dijeron que no estaban atendiendo. Les dije que tenía síntomas de Covid y fiebre. Pero me dijeron que sólo atienden con protocolo activado, que me vaya a la salita de Solidaridad», continúa.

«Me voy a la salita y me dicen: ‘No, para síntomas de Covid tenés que ir al Papa Francisco’. ‘Vengo de ahí’, les dije y me dijeron que insista por la otra puerta, fui y me dijeron que vaya por la guardia».

Al no conseguir que ningún profesional la atienda, la mujer decidió volver a llamar al 911, donde no supieron especificarle qué pasos debía seguir. «A horas 18:00 yo llamo al 911 para saber dónde me puedo hacer atender y no supieron qué decirme. El 911 me pasa con SAMEC y el SAMEC tampoco sabía qué decirme», detalla.

Finalmente, la mujer consignó que tuvo que dirigirse al IMAC, donde le tomaron la fiebre en la puerta y le dio como resultado 40º.