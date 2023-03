Ante el reciente anuncio de la creación de una Defensoría, la Unión criticó que no hayan sido convocados y que se defienda al propietario y al consorcista (inmobiliaria) y se hable de inquilinos como consumidores.

La Municipadad ha dado numerosas muestras no sólo de apropiarse de determinas ideas y proyectos ajenos sino que cuando intentan hacer algo lo hacen a medias o defendiendo solo algunos intereses. Es lo que sucedió con la reciente creación de una Defensoría de Inquilinos.

Según informaron através de las Defensorías, el municipio implementará conciliaciones gratuitas ante conflictos entre inquilinos, propietarios o inmobiliarias. Desde la Unión de Inquilinxs salieron al cruce de esta noticia y denunciaron que desde la defensoría del consumidor querían que firmen un convenio con el municipio para asesoría de manera voluntaria y sin rédito económico.

Criticaron la defensoría porque ellos consideran que el acceso a la vivienda es un derecho humano básico.

Por ello enviaron una nota a la intendenta en la que dan cuenta de todo el trabajo que vienen realizando y que la muni de Bettina desconoció y simplemente copió.

Sra INTENDENTA DE LA

MUNICIPALIDAD DE SALTA

Sra. ROMERO Bettina

Desde la Fundación Khuyay-Área Unión de Inquilinos de la mano de nuestra Presidenta Natalia Soraire y todo un equipo de voluntarios, hemos hecho un recorrido histórico para el reconocimiento del sector inquilino como así también la lucha por los derechos de millones de Familias que alquilan en todo el territorio de nuestro País.

En nuestro camino hemos venido trabajando articuladamente con organizaciones inquilinas de otras provincias, Federaciones Nacionales y Movimientos de Inquilinos Nacional, entre otras organizaciones, colectivos y movimientos políticos, feministas y del sector de la economía social, nos hemos encontrado también, dando los debates en asambleas feministas y encuentros plurinacionales de Mujeres, Lesbianas,Trans, Travestis, Bixesuales, Intersexuales, No binaries.

El 29 de Marzo del año 2020, tras una pandemia, luego de varios debates y reuniones virtuales (por consigna de salubridad) con Ministros Nacionales, de Hábitat, Derechos Humanos y de Género logramos un DNU Nacional (320/20) que congelaba el precio de los alquileres y frenaba desalojos arbitrarios por falta de pago en situaciones excepcionales, donde ninguna persona podía quedar en situación de calle mientras que sufrimos la transición de una pandemia mundial. Trabajamos articuladamente con el Inadi y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina en un 0800 para el efectivo cumplimiento de este instrumento legal.

En Mayo del corriente logramos junto con el Enargas la Comisión de Usuarios Inquilinos, un hecho histórico por Resolución N° 55/20, el Ente Regulador de Gas, en conjunto con el Movimiento Inquilino Nacional del cual formamos parte, dando inicio a un trabajo articulado este instrumento que servirá para atender a distintas problemáticas relacionados a usuarios inquilinos con fines de vivienda.

En el mismo año seguimos avanzamos con el pedido de una Ley de Alquileres, que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados y que luego pasó al Senado de la Nación logrando así el día 11 de Junio de 2020 la aprobación de la ley que se sancionó como Ley de Alquileres N° 27.551. Ésta última habla, entre tantas cosas, de la Creación de organismos de defensas del sector más vulnerable que es de los Inquilinxs, personas que acceden a una vivienda en forma arrendada por la falta de políticas públicas y los grandes requisitos para el acceso hacia una vivienda propia.

En los últimos años, gracias a este logro, las organizaciones que defendemos este sector venimos haciendo el trabajo voluntario de difusión, visibilizarían, asesoría y pedido de creaciones de proyectos como la defensa de inquilinos en todo el país ,ya que un Estado no estuvo presente para la eficaz implementación de este instrumento legal, dejando avanzar así a los negocios de Inmobiliarias y grandes propietarios autónomos que especulan con un derecho humano como la Vivienda, la suba arbitrarias de los montos de alquiler y el nulo cumplimiento de las cláusulas de contrato. Es así como hasta el día de la fecha seguimos pidiendo defensorías de Inquilinxs en todas las provincias y Municipios a lo largo y ancho del territorio Argentino.

En la Provincia de Salta, donde trabajamos activamente como Fundación, el área de la Unión de Inquilinos que se despliega de nuestra institución ha hecho un recorrido a Nivel Nacional y en paralelo trabajamos a Nivel Provincial, comenzando por la presentación del proyecto para la creación de la Defensoría de Inquilinxs, el día 19 de Mayo del 2020 en el Concejo Deliberante, acompañado, por el ex Concejal Fernando Ruarte, (Exp. 000906/20), donde luego de la presentación, nos invitaron a defenderlo en la comisión de Derechos Humanos del mismo recinto, declarándose nuestra labor de interés Municipal el día 3 de Junio del 2020 y solicitando a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la realización de una campaña de acción y concientización sobre los derechos y defensa de los inquilinos para el acceso digno de una vivienda y encomendando a la Defensoría del Pueblo que realice acciones concretas, difunda los derechos que le asisten a los inquilinos y a su vez, los asista ante situaciones de conflicto. Así fue como el día que celebramos el festejo de la Nueva ley de Alquileres nos encontramos en reunión con el Defensor del Pueblo Federico Nuñez Burgos y su equipo, donde se comprometieron con la creación de el área dentro de la Defensoría.

La misma semana hicimos pedido en mesa de entrada del Municipio de la Ciudad de Salta, para lograr una reunión con la Intendenta Dra. Bettina Romero o la Subsecretaria de la Defensoría del consumidor y avanzamos con la solicitud que había iniciado el Concejo Deliberante, dicha nota nunca fue respondida, ni logramos una reunión con ningún/a Funcionario/a, pero nuestro trabajo continuó.

A principios de junio de 2020, nos encontramos en una reunión con el Inadi dependencia Salta para trabajar con el Dr. Gustavo Farquharson y su equipo en la discriminación hacia el acceso a la vivienda a las niñeces, la discriminación y la estigmatización por cuestiones de género, el cumplimiento del DNU 320/20 y plantear el acompañamiento en el pedido para la creación de un organismo de Defensoria de Inquilinos, gracias al Dr. nos abrieron las puertas para que el 17 del corriente mes estemos debatiendo este mismo proyecto en el Ministerio Publico de Salta con oficina en Ciudad Judicial mediante el Defensor Oficial Dr. Pedro Castiella coincidiendo en dicha reunión el trabajo articulado para que con estos organismos y nuestra institución se logre el efectivo cumplimiento del decreto y la ley de alquileres.

A raíz de ya tener estas herramientas que nos contemplen, las cuales habla de no solo la creación de organismos de Defensorías que trabajen para el sector inquilino sino también de alquileres sociales logramos una reunión con el Dr. Federico Uldry Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Salta, donde volvimos a presentar el proyecto de DEFENSORÍA DE INQUILINXS (Exp. 145-16987/20), entendiendo que la vivienda es un derecho humano básico planteamos que la creación de tal ente también tendría que estar acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos que lo declare como organismo autónomo con dependencia en el Gobierno de la Provincia de Salta.

Hasta el día de la fecha han pasado 3 largos años, nuestra insistencia nunca se detuvo y es que somos los actores fundamentales para asesorar de forma voluntaria, a donde acuden medios de comunicación cuando hay un conflicto o una noticia sobre la fuerte inflación y la suba desmedida de alquileres, inquilinos preocupados por la poca impunidad que tienen inmobiliarias en no cumplir una ley o propietarios en no hacer contratos o hacerlos de manera ilegal con suba semestrales , aumentos irregulares , desalojos arbitrarios y este cansancio y la empatía, como así las vivencias propias nos llevan a no hacer oídos sordos a las largas comunicaciones con personas que están en una gran incertidumbre y que muchas temen por no tener donde ir a vivir o brindarle un techo a sus hijos/as

Es por esto, que a principios del año del 2023 pedimos audiencia con el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta Dr. Matias Villada, donde una vez más volvimos a tocar el tema de la situación de vulnerabilidad e inestabilidad de inquilinxs, la nula difusión y cumplimiento en la provincia sobre la ley 27.551, la creación de una Defensoría de Inquilinos con un expediente que nunca había llegado a su Ministerio, y por último y no menos importante trabajar en la creación de Barrios para Mujeres y diversidades como proyecto superador con fondos Nacionales para que más familias Monomarentales, las niñeces y el colectivo LGBT+ acceda a la vivienda propia, invitamos a dicha a reunión a nuestra colega Florencia Soraire (Antropóloga y profesora de la Universidad de la Provincia de Salta) que representando al colectivo de Familias Monomarentales hizo hincapié en el acompañamiento estadístico para conocer cuántas personas que alquilan en Salta son Familias monomarentales y el pedido de acompañamiento con el Ministro para que Anses reconozca a las Familias Monomarentales.

Esta semana, y a poco tiempo de una nueva campaña electoral se anunció por prensa oficial de la Municipalidad de la Ciudad de Salta la creación de una Defensoría de Inquilinxs, que depende de la Subsecretaría de Defensoría del Consumidor pero que no hace referencia sólo al sector más vulnerable sino también de vecinos, consorcistas y propietarios.

El área de la Unión de inquilinos que depende de nuestra Fundación celebra la noticia de la creación de este organismo, aunque lamentablemente no fuimos invitados/as formalmente al lanzamiento como así tampoco a una reunión institucional, ni a la atención telefónica, virtual o presencial, ni a la respuesta escrita para escucha de las peticiones y las necesidad quienes defendemos los derechos de las personas que alquilamos. Durante estos años, no logramos ninguna respuesta, reunión, ni acercamiento con quienes dicen empatizar con los problemas de inquilinos, de las mujeres, las niñeces y las diversidades que tienen la necesidad de una vivienda.. Esto se refleja, a nuestro entender, en el avance de este espacio institucional bajo la lógica de un contrato de consumo (y en el dia de la defensa del consumidor) como si quienes hoy no tienen un techo propio son consumidores y no ciudadanos de a pie que tienen un DERECHO CONSTITUCIONAL HUMANO de acceder a una vivienda digna, esto se ratifica con las distintas reuniones mencionadas anteriormente. Ademas resulta, por lo menos contradictorio, incorporar dentro de una lógica de consumo buscando proteger al “mas débil” que seria en un principio el inquilino porque el proveedor seria el propietario.. Y en la misma lógica ponerlos en una condición de igualdad de protección o acompañamiento.

Por último hacemos hincapié en la participación real y activa en estos organismos de Defensoría a quienes venimos abogando hace años por la defensa del sector y lo hacemos con una mirada de inclusión social y con perspectiva de género hilando en los derechos de los/as niñas, familias monomarentales, colectivo de la diversidad, personas con capacidades diferentes y trabajadores de la economía popular y social que no ingresan en los requisitos de planes habitacionales y no les queda otra que hoy alquilar o siendo parte de los barrios populares.

En virtud de lo expuesto, pedimos a nuestra intendenta y funcionarias que reconozcan el trabajo y la línea de discusión de quienes venimos abogando en los derechos de un sector que siempre estuvo vulnerado e invisibilizando, entendiendo nuestro recorrido histórico, provincial y Federal y reiterar la solicitud de una audiencia para articular distintas líneas de acción en protección de las familias que hoy no tienen un techo propio