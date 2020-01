Los 43 trabajadores echados continúan protestando.

Continúan las protestas de los trabajadores despedidos en La Merced. “Lo único que piden es que se restituya a los 43 trabajadores que dejaron de pertenecer a la comuna”, dijo Lorena Litvak, delegada del gremio UPCN.

La situación se tensa: hay fuerte presencia policial en el lugar.

El nuevo intendente no ayuda: todavía no hay una respuesta. Al parecer, esa respuesta llegaría, recién, el 8 de enero.

“La gente por ahí malinterpreta, esto no es algo político, ni nada por el estilo sino que son familias que quedaron en la calle”, sostuvo Litvak.

Sobre la situación laboral de los trabajadores, explicó que algunos son planta permanente política, y otros son planta transitoria. “Lo que pasa es que no son gente que el intendente contrató dos días antes de irse, es gente que lleva muchos años en el municipio, y que se le venía haciendo la renovación automática del contrato, gente que tiene hasta 15 años”.

Litvak también detalló que desde el 10 de diciembre, día en que asumió, nadie ha vuelto a ver al intendente, Javier Wayar. Por eso todas las negociaciones son con el asesor legal.

No ayuda a la paz social que mientras a estas 43 personas les dicen que no hay ni un magno, el municipio contrató a unas 50 en los últimos días.