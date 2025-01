Eugenia Bosco lo denunció dos meses después de ganar la plata en vela en los Juegos Olímpicos de París 2024 que fue abusada a los 12 años.

En diálogo con el diario La Nación, la deportista olímpica habló del íntimo proceso que la llevó a tomar la decisión. La denuncia, realizada en octubre, quedó radicada en la UFE Género de Vicente López, a cargo de la fiscal Lida Osores Soler. Allí, Bosco detalló el abuso que sufrió a sus 12 años por parte de su exentrenador. Aunque ella decidió no mencionar su nombre en la entrevista que le concedió a LA NACION, según pudo averiguar este medio se trata de Leandro Tulia, de la escuela Optimist –la práctica inicial en vela, para niños entre 6 y 15 años- del Yacht Club Olivos, donde trabaja desde hace 20 años.

“No siento que me haya opacado. Es aceptar que pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que era la culpable. Después de un tiempo lo ponés en la mesa y decís: yo tenía 12 años y no estaba en control de la situación, ¿por qué no contarlo?”, señaló Bosco a este medio.