Fiore deja la vara muy baja y sus posibles sucedores creen que no hay forma de que lo hagan peor.

Los subrepticios manejos de la interna renovadora llegan a ribetes entre pintorescos y desesperados. El oficialismo de facto decidió subdividirse en el registro de dos listas, la oficial Pares y una nueva que adoptó el nombre primigenio de Salta Federal idéntico al partido que impulsó a fundar el ex presidente renovador Andrés Zottos, al mismo estilo de otro ex presidente renova Ricardo Gómez Diez, es decir al calor económico oficial de los entonces gobernadores de turno, llámese Urtubey el primero y Juan Romero el último. En el caso de la incógnita tercera lista, al ver la designación de apoderados, surgió el nombre de un ex intendente renovador frentista populista, Marcelo Lara Gros, lo que llevó a concluir que había nacido un nuevo acuerdo de origen renova entre Zottos y Lara Gros padre.

Más pintoresco resultó que al intimar la Junta Electoral actuante el cambio de nombre por posibilidad de inducción a confusión al electoral renova, la decidieron llamar Salta Primero, es decir como el nombre del partido creado a expensas del Concejo Deliberante capitalino por el actual ministro de gobierno de la provincia pero al revés, indicando así cierta connivencia de dicha ala ministerial provincial con el tándem oranense y novel pyme de cierto desgastado tinte renova.

Por el lado de los Paristas más abyectos, reconociendo su muy limitada capacidad de armado de 15 listas departamentales, decidieron avanzar en el #PlanDesarme intentando desarmar las listas armadas hace tiempo por el llamado Movimiento de Recuperación Renovadora…ante la imposibilidad de armar…le desarmemos a la contra!!!!

Por otro lado llama la atención que los dos únicos coroneles de #LaRulito andan pregonando con una petulancia que hasta llama la atención entre risueño y gracioso, que ellos son los precandidatos a presidente del sector porque la inmensa mayoría de afiliados renovas se los imploran.

Tanto el intendente de Chicoana, Ivetich como el diputado oranense Lara Gros trasmiten con seguridad marcial que el tiempo de Fiore y su consorte está agotado por lo que ellos encaraman, cada uno por su lado, una sucesión indetenible.

Así lo convocaban como un segundón al intendente Folloni antes de que su postulación se formalice legalmente, cuestión que fuera descartada entre intempestiva y terminalmente por la existencia real en el expediente judicial del PRS de una renuncia a su afiliación partidaria.

Pero por otro lado se pudo advertir por una publicación tuiteril del apoderado del MRR de la pobreza franciscana o haitiana en los constituyentes de las listas oficialistas de facto!

En este orden, se pudo saber que este primer fin de semana del #2021 se está pergeñando una reunión, en el interior provincial, de los dirigentes históricos que quedan afiliados al PRS para resolver quién será el reemplazante del intendente Folloni como candidato a la presidencia por el #MRR.

Suenan hasta el momento cinco nombres, Jorge Oscar Folloni, el padre de la criatura; Luis D’Andrea, Roberto Gramaglia, Oscar Rocha Alfaro y Raúl García Bartolomé.

