De igual manera que cuando en el cónclave del Vaticano sale humo blanco y se anuncia al mundo “Habemus Papa”, las listas ya están presentadas y para bien o para mal, son esos los nombres.

Veinte listas de concejales, siete frentes, diez candidatos a senador provincial por Capital, ocho listas de candidatos a convencionales constituyentes, veinte partidos políticos representados. En síntesis, una ensalada mixta, llena de colores y sabores.

Hace 25 años empezaron las incoherencias. La Ley de Lemas y la creación de Alianzas, las legitimaron. Era claro para todos que se trataba de estrategias de conveniencia. El fin era ganar a como dé lugar, dejando de lado ideologías, doctrinas y demás.

Después vino la tan mentada “transversalidad”, que no sólo mezcló ideologías y eliminó doctrinas, sino que se hizo cargo de dividir a los partidos. En realidad, ahí empezó la grieta.

A partir de esta nueva forma de llegar a los cargos, la gente adoptó también una nueva forma votar. Dejó de lado las ideologías que ya no existían y empezó a votar personas.

A partir del “Que se vayan todos” y entendiendo que, mientras menos supieran de política, mejores serían como funcionarios, llegamos a tener funcionarios elegidos por el voto popular, sin ningún tipo de preparación política, pero muy populares por ser buena gente o por ser conocidos por fuera de la política.

Así llegamos a la actualidad, donde votamos, o caras desconocidas y figuras muy populares, de igual manera, pero que de política no entienden nada.

En ese contexto, las listas cuentan con un mix político, farandulero e independiente, que lo único que tienen en común entre sí es que usan la política como bolsa de trabajo. Tenemos, por un lado, los viejos políticos que no quieren soltar la teta del Estado. Y por el otro, los nuevos que para nada garantizan ser mejores que los candidatos de la vieja política. Lo que sí es claro es que ya le encontraron la vuelta y saben que las caras (por decir una parte del cuerpo) bonitas, simpáticas y populares son las que traccionan el voto para que los viejos políticos sigan atornillados a una banca. En eso están los partidos en este momento, en la definición de quién aparecerá primero en la boleta (los convencionales o los senadores). Cada partido tiene su confusión particular. Por ejemplo, Salta Independiente, el partido del médico Bernardo Biella, que no se quiso vincular a ningún frente de los oficialismos existentes, lleva en la lista de candidatos a convencional constituyente a Mónica “El Escape” Juárez y si bien no está en primer término seguramente su figura le servirá para traicionar al resto de la lista, despues de ser la candidata más votada de la elección pasada, aunque no sera ella quien aparezca primero en las pantallas.

De igual manera pasa con el Frente de Todos que, para sorpresa de muchos, lleva como candidata a convencional a Sonia Escudero, una mujer con una vasta experiencia en política y una muy buena imagen, pero que nadie imaginaba cerca del kirchnerismo. Es ella quien posiblemente aparezca primero en la pantalla. Positivo para el frente y extraño para los romeristas porque nadie que conozca a la “Princesa” Sonia Margarita se la imagina cercana a CFK, con lo cual puede generar votantes confundidos que pensando que sigue siendo parte del romerismo, le darán confiados su voto, sin saber que en su modo soberbio Juan sostuvo que para un Romero no hay nada mejor que otro Romero y la dejó de lado, mientras la ambulancia del Frente estaba lista para levantar heridos. Este frente tambien lleva de candidata a senadora por capital a la “Pampeana” de Macachin Pamela Ares subsecretaria de Políticas de Inclusión del Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nacion y a quien quiera escucharla se reivindica como “de alma salteña” aunque reside en Bs As, junto a su esposo e hijos.

Si se trata de que el inicio de la pantalla sea por el candidato a convencional constituyente, es el Frente Unidos por Salta, llevan a uno que siempre ha tenido un alto caudal de votos como candidato y la vaca atada eternamente al romerismo, Guillermo Durand Cornejo, que le cedió el lugar de senador a su sobrino, Emiliano Jorge Durand, un cara pantalla de la política. No es un personaje desconocido, pero si es la primera vez que pone la cara para incursionar en la política. Algunos dicen que este Durand, podria ser el continuador de la tarea que alguna vez realizo la fallecida Mónica Petroccelli, través de su programa de televisivo logró conseguir una banca en la Cámara Baja, y luego de un trabajo fino de presencia y ayuda constante a los que menos tienen. Se transformó en la voz de los invisibles y eso la catapultó a una banca legislativa. Emiliano Jorge, desde su espacio periodístico, que nunca buscó seriedad y credibilidad, también logró transformarse en la voz de los invisibles. Su trabajo fino empezó hace un par de años, buscando ser el más googleado y/o robotizado. Hizo trascender las vías de comunicación de su medio para que cualquier ciudadano, por más común que sea, pueda generar una noticia. Y, por último, hizo público su número de celular para que los ciudadanos puedan pedirle asesoramiento respecto a su problemática diaria. Los afiches con su cara completaron el trabajo y así ahora tenemos un candidato que seguramente contará con un alto caudal de votos.

Así llegamos a la lista oficialisima “Gana Salta”, donde el candidato a convencional es el propio vicegobernador, Oscar “El Gringo” Marocco, que primero dijo que él y el gobernador serían prescindentes y después encabezó una lista de convencionales, borrando con el codo lo que dijo en los medios el día anterior. La coherencia es su fuerte, está visto…

De Martín Grande Durand no hablaremos porque durante la semana fue la comidilla de todos los medios, después de sus poco felices comentarios respecto a la Fiscal Simensen de Bielke. Será un viajero del tiempo que creyó que todavía estaba en una época en que se podía degradar la imagen de alguien sin tener consecuencias.

El que vuelve al ruedo es Javier David, siempre en el oficialismo de turno. No es su culpa que los gobiernos cambien. “El Turquito” salteño resulta una figura interesante pero a la hora de los votos, no pasa lo mismo.

Del lado B del mismo frente encontramos a otro que logró un buen caudal de votos, aunque en su gestión mostró que es muy buen cantante, hablamos del “Juvenil Panda” David Leiva.

Unidos por Salta es un Frente que hace el mayor rejunte de partidos así encontramos al PRS y a sus primos del PPS, cuyos dos candidatos no pertenecieron nunca al sector, Suriani que viene del ala de Olmedo y Benavidez, “oreja” y seguidor de Gustavo Saenz.

La sorpresa la dió Dario Madile que ahora paso a ser el más “Bettinista o Tittista” de la lista (con versito y todo). La última y creo que la peor incoherencia es la de Malvina Gareca, militante si las hay, embanderada con Libres o Liebres?? del Sur desde el inicio de su carrera política que hoy, encabeza la lista de Primero Salta, partido “gorilón”, si los hay.

Gana Salta tampoco se queda atrás. Entre el partido FE, que tiene por candidato a otro cantante, el abandonado Martín Delfrari y la influencer salteña “Cande” Correa que armó su lista no solo con el padre de su hijo en segundo termino sino también con su hermana Maria Grecia Correa en quinto termino y el esposo de esta Guilllermo M. Wunderlich, confiando en que sus seguidores le darán los votos necesarios para que la PYME familiar funcione a la perfección.

Aunque cueste decirlo, nobleza obliga, Miguel Isa es el único político de raza de la lista, pero no por eso será el más votado.